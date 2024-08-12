В Тюмени не хватает медиков, запускают авиарейсы в Китай и оценивают ущерб от паводка

При этом эксперты явно просчитались и в прогнозах на паводок. Пришла вода в регион еще в середине весны и не уходила вплоть до конца июня, оставив Тюмень и начав топить северный районы Омска. Ущерб, конечно, в области оценили, но вот тюменцы, лишившиеся на время домов и теперь, пытающиеся восстановить свои жилища, радостней от этого не стали.