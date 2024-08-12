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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Тюмени не хватает медиков, запускают авиарейсы в Китай и оценивают ущерб от паводка

В Тюмени не хватает медиков, запускают авиарейсы в Китай и оценивают ущерб от паводка

12 августа 2024, 13:27
Фото: 1MI
В Тюмени продолжают оценивать последствия паводка, а также готовят запустить прямые авиарейсы в Тюмень. Также в регионе обратили внимание на нехватку медиков в Тюмени.
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Лечить кто-то будет?

В Тюмени обратили внимание на нехватку медиков в регионе. Вырос спрос на квалифицированный медперсонал почти в 2 раза — касается это как врачей, так и среднего медицинского состава — медсестер, фельдшеров. Медсестры и стоматологи вообще возглавили рейтинг по предложенным вакансиям.

Одновременно с этим возросла средняя заработная плата. Размер предлагаемого заработка достиг 43 тысяч рублей, что на 15% больше чем годом ранее. На 4 и 6% соответственно подрос доход у санитаров и фельдшеров.

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Дороги не так плохи?

Портал «РИА Новости» составил рейтинг всех регионов страны по качеству дорог. Тюмень заняла 12 место. Количество хороших дорог составило почти 73%.

Лидерами при этом стали тройка регионов — Москва, Краснодарский край и соседний ХМАО. Здесь качественных дорог 88%.

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Разбираемся с последствиями

В Тюмени продолжают оценивать ущерб прошедшего паводка. Результаты говорят сами за себя. Во-первых, прошедшая осень была одной из самых дождливых и теплых. Но сказалось на паводке в Тюмени не это. Проблема была в том, что таяло слишком много снега.

От воды пострадали 400 домов и немало приусадебных участков. Однако массовый потоп, случившийся в стране этой весной, войдет в историю как один из самых масштабных и продолжительных.

При этом эксперты явно просчитались и в прогнозах на паводок. Пришла вода в регион еще в середине весны и не уходила вплоть до конца июня, оставив Тюмень и начав топить северный районы Омска. Ущерб, конечно, в области оценили, но вот тюменцы, лишившиеся на время домов и теперь, пытающиеся восстановить свои жилища, радостней от этого не стали.

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Погиб в бою

В зоне СВО под минометным огнем погиб 28-летний Тюменец. Константин Мордовкин — выходец из Вагайского района, села Касьяново. В срочном порядке был награжден медалью «За отвагу», служил на территории ЛНР и ДНР.

Известно, что под минометный огонь он пошел, чтобы устранить неполадки на линии связи и дать своему отделению продвинуться вперед.

Под минометным огнем на СВО погиб 28-летний тюменец
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Полет в Поднебесную

Из Тюмени планируют запустить прямые авиарейсы до Китая. Летать самолеты будут на остров Хайхань. Запустить сообщение между регионом и КНР должны уже этой осенью.

Многие туристы уже начали бронировать туры, желая посетить Китай как можно раньше.

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