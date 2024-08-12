Оценены последствия наводнения в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Наводнения локального характера происходят в России почти каждый год. Тюменская область в этом смысле не исключение: в 2017 году разливались реки Ишим и Тобол. Тогда в итоге от воды пострадали 400 домов и немало приусадебных участков. Однако массовый потоп, случившийся в стране этой весной, войдет в историю как один из самых масштабных и продолжительных. Он начался в апреле, но вода не уходила из некоторых регионов почти до конца июня, что принесло огромные имущественные потери местным жителям.
В отчете главы МЧС президенту, который был опубликован в июле, фигурируют следующие цифры. В затронутых регионах в совокупности пострадало почти 30 тысяч жилых домов, около 16 тысяч дачных участков и 140 объектов социального назначения. Кроме того, сильно повреждены мосты, размыты дороги, а также уничтожены посевы. Большая часть разрушений пришлась на Оренбургскую область, в то время как в Тюменской ущерб куда более скромный: 500 подтопленных домов и примерно 600 дачных участков.
Для хозяев пострадавшей собственности, впрочем, это слабое утешение. После столь длительного пребывания в затопленном состоянии их домам потребуется дорогостоящий ремонт, и не факт, что государство компенсирует его стоимость в полном объеме.
Специалисты отмечают, что, несмотря на ошибочность прогнозов, которые сильно недооценили масштаб надвигающегося бедствия, его последствия были бы куда менее серьезны, если бы регионы были в должной мере подготовлены к периоду весенних паводков. Скопления льда и веток на некоторых участках рек привели к затоплению больших площадей прилежащих земель.
При всем этом с последствиями катастрофы власти справлялись успешно. Благодаря предупреждению Гидрометцентра, удалось в короткие сроки осуществить подготовку пунктов временного проживания и эвакуацию людей из наиболее подверженных затоплению районов. Местное население проявило сплоченность и отзывчивость — в устранении последствий наводнения вызвалось принять участие по меньшей мере 30 тысяч добровольцев.
Возможно ли было полностью предотвратить катастрофу? Эксперты расходятся во мнениях. Более точные прогнозы могли заставить местные власти серьезней отнестись к угрозе и лучше подготовить область. Но это лишь уменьшит ущерб, а не поможет избежать его полностью — слишком велик был масштаб стихийного бедствия.
Высказались на эту тему и специалисты Росгидромета:
«Предоставить более точный прогноз в условиях нехватки метеорологического оборудования в регионах почти невозможно. К тому же коллеги из казахстанского водохранилища выше по течению реки Ишим не предоставили информацию о его заполненности».
В Тюменской области ситуация разрешилась лишь совсем недавно. До середины июня оставалось затоплено примерно 400 домов. Только в июле вода отступила полностью, и в пострадавших постройках начали проводить дезинфекцию. Столь долгое подтопление, конечно же, не прошло для жилья без последствий. По свидетельствам некоторых пострадавших, их имущественные потери намного превосходят суммы, что были предоставлены в качестве компенсации.
На вопрос, может ли ситуация повториться, специалисты в большинстве своем ответили утвердительно. Выпадение аномальных объемов осадков, служащих причиной наводнений, является результатом прогрессирующего глобального потепления и климатических сдвигов, которые повсеместно наблюдаются на протяжении последних лет. Остановить или повлиять на эти процессы человечеству пока не удается.
Остается лишь готовить Тюменский регион и каждое отдельно взятое жилище к возможному повторению сценария. Со стороны администрации потребуется отработать расчистку рек и укрепить защитные сооружения, а на долю жителей выпадает подготовка их собственных домов к вероятному подтоплению.
Самым очевидным будет использование водостойких материалов, например, специальных обоев для влажных помещений, ламинатов на полимерной и минеральной основе вместо древесной. Еще необходима гидроизоляция несущих конструкций и защита подвальных помещений от затопления. Деревянную мебель можно покрасить водостойкой краской или обработать гидрофобным составом. Легко намокающую минераловатную теплоизоляцию заменить на экструзионный пенополистирол, структура которого практически исключает впитывание влаги, даже при полном затоплении помещения.
Такие меры помогут избежать ситуации, когда плиты минеральной ваты, деформировавшиеся от воздействия влаги, придется менять до наступления холодов, что станет очередной строкой в графе расходов на ремонт. Однако даже тщательная подготовка дома к наводнению не исключит имущественные потери полностью, но, по крайней мере, гарантирует его дальнейшее пригодное для проживания состояние.