Оценены последствия наводнения в Тюменской области

Наводнения локального характера происходят в России почти каждый год. Тюменская область в этом смысле не исключение: в 2017 году разливались реки Ишим и Тобол. Тогда в итоге от воды пострадали 400 домов и немало приусадебных участков. Однако массовый потоп, случившийся в стране этой весной, войдет в историю как один из самых масштабных и продолжительных. Он начался в апреле, но вода не уходила из некоторых регионов почти до конца июня, что принесло огромные имущественные потери местным жителям.