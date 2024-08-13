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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:43

Тюменские власти раскрыли, почему работа мэра и губернатора такая дорогая

Тюменские власти раскрыли, почему работа мэра и губернатора такая дорогая

13 августа 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Власти Тюмени рассказали, почему так выросли расходы на работу мэра и губернатора. Все дело — в слишком частых разъездах обоих чиновников по региону.
Сюжет
Бюджет

Информацию о расходах на губернатора и мэра передает портал «URA.RU». Все дело в том, что оба чиновника слишком часто находились в разъездах в этом году, что ударило по бюджету и расходам.

Дело в том, что Александр Моор часто ездил по затопленным во время паводка территориям и проживал, соответственно, там же. В целом, паводок сильно ударил и по общему бюджету региона.

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Что же касается мэра, то тогдашний глава Тюмени Руслан Кухарук перед переходом на должность ВРИО губернатора ХМАО заканчивал различные учебные направления и проехал на множество командировок. Ранее таких расходов бюджета в регионе не было, их можно назвать форс-мажорными.

Напомним, в последнем отчете об исполнении бюджета стало известно, что расходы на работу губернатора Моора выросли на 2 миллиона рублей.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Бюджет#Бюджеты#Экономическая политика
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