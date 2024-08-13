Тюменские власти раскрыли, почему работа мэра и губернатора такая дорогая

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Информацию о расходах на губернатора и мэра передает портал «URA.RU». Все дело в том, что оба чиновника слишком часто находились в разъездах в этом году, что ударило по бюджету и расходам.
Дело в том, что Александр Моор часто ездил по затопленным во время паводка территориям и проживал, соответственно, там же. В целом, паводок сильно ударил и по общему бюджету региона.
Что же касается мэра, то тогдашний глава Тюмени Руслан Кухарук перед переходом на должность ВРИО губернатора ХМАО заканчивал различные учебные направления и проехал на множество командировок. Ранее таких расходов бюджета в регионе не было, их можно назвать форс-мажорными.
Напомним, в последнем отчете об исполнении бюджета стало известно, что расходы на работу губернатора Моора выросли на 2 миллиона рублей.