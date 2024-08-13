Расходы больше доходов: бюджет Тюмени ушел в дефицит

Отмечено, что 5,9 миллиарда рублей доходов — это налоги на доходы физических лиц, 2,9 миллиарда рублей — налоги на совокупный доход, более 450 миллионов рублей — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Что касается расходов, то порядка 1 миллиарда рублей потрачено на содержание государственных органов власти (общегосударственные вопросы), около 11 миллиардов — на образование, более 1,5 миллиарда — на ЖКХ, около 2 миллиардов рублей — на охрану окружающей среды.