Расходы больше доходов: бюджет Тюмени ушел в дефицит

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
«Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2024 года по доходам в сумме 19 миллиардов 832 миллиона рублей, по расходам в сумме 20 миллиардов 284 миллиона рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Тюмени) в сумме 451 миллион 457 тысяч рублей», — указано в отчете.
Отмечено, что 5,9 миллиарда рублей доходов — это налоги на доходы физических лиц, 2,9 миллиарда рублей — налоги на совокупный доход, более 450 миллионов рублей — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Что касается расходов, то порядка 1 миллиарда рублей потрачено на содержание государственных органов власти (общегосударственные вопросы), около 11 миллиардов — на образование, более 1,5 миллиарда — на ЖКХ, около 2 миллиардов рублей — на охрану окружающей среды.
Ранее «Наш Город» писал, что за полгода на нужды мэра Тюмени из городской казны было потрачено более 3,4 миллиона рублей. Всего за год на содержание главы города из бюджета уйдет 7,2 миллиона.