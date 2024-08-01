Тюмень — новая столица? В регионе ждут госкомпании из Москвы. Зачем это нужно?

Эксперты сошлись во мнении, что необходимость релокации назрела давно и даже при том, что в этом случае столица несет потери, переезд выигрышно сказывается на экономике регионов и энергетической промышленности страны. Однако идея активно обсуждается уже около десятка лет и пока есть лишь единичные примеры компаний, которые уехали к местам осуществления производственной деятельности.