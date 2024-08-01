Тюмень — новая столица? В регионе ждут госкомпании из Москвы. Зачем это нужно?

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По предложению президента России Владимира Путина штаб-квартиры крупных компаний с государственным участием должны располагаться по месту осуществления основной производственной и операционной деятельности организации. Особое внимание власти обращают на Урал, Сибирь и Дальний Восток. В пример крупным корпорациям ставят опыт «РусГидро», «переехавшей» в Красноярск.
«На самом деле инициатива не нова совершенно. Уже лет 5-10 власти говорят о необходимости такой релокации. Предлагали „Газпром“ отдать Тюмени, „Ростех“ сослать на Урал, „Роснефть“ в Сибирь и так далее. В Минэкономразвития даже говорили о том, что Тюмень очень привлекательная для этих целей. Посыл один — развитие регионов страны, часть из которых не справляется с регулированием промышленности», — рассказал «Нашему городу» доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Необходимость переноса компаний может быть не очень радушно принята руководством корпораций, ведь речь идет о фактическом переезде, а бизнес-кластеру намного комфортнее находиться в непосредственной близости к политэлитам.
«Конечно, у нас региональные представители власти очень будут рады такому переезду, это сильный приток налогов в бюджет. Но московским госкомпаниям в столице спокойнее — они ближе к власти, с которой они очень крепко связаны. У нас, как известно, вертикально интегрированная экономика», — заявил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» политолог Максим Дерябин.
Осуществится ли фактический переезд? Как он скажется на работе госкорпораций? И как изменятся регионы? Обо всем по порядку.
Тюменский экономист Ирина Меняйлова в разговоре с «Нашим городом» отметила, что первоочередная задача переезда компаний — в повышенном спросе на ресурсы, основным источником которых являются указанные регионы. Из-за чего переезд должен быть фактическим, а не формальным. Ведь, в частности, Росатом планирует строительство на Урале и в Сибири по два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности. Причем производства на территориях у корпорации уже имеются.
«Сейчас упор энергетики направлен на ресурсный суперцикл. Ожидается повышение запроса на металлы, это основа возобновляемой энергетики. А эти ресурсы преимущественно и добываются на указанных территориях, для чего их позиции необходимо укреплять. Потому упор производств делается на территории Урала и Сибири. Для их планомерного развития необходимо и „голову“ перевезти, чтобы работа строилась не только на потреблении», — указывает специалист.
По оценке Меняйловой, в результате переезда в регионах создадут необходимую инфраструктуру для усиления социально-экономических показателей, что также положительно скажется на темпах развития самих производств.
К тому же такое стремительное развитие поможет снять нагрузку со столицы и распределить финансовые потоки по регионам. В итоге для населения такой переезд обернется новыми рабочими местами, улучшением условий и усилением бюджетов.
В Тюменскую область и ранее переезжали компании, преимущественно из Москвы, Омской и Курганской областей. При том отмечался и обратный отток в те же субъекты.
«Мы тут, конечно, говорим уже о частниках. Но, например в 2020 году „уехали“ 19 компаний, а „приехали“ 26. В Тюмени уже сконцентрирован научно-исследовательский сектор крупнейших добывающих компаний. У нас уже есть сильная база в этом вопросе. А потому для нас это скорее дальнейшее плановое развитие, а не кардинальное изменение положения, как это может „проиграться“ в сибирской и дальневосточной части страны», — отметил в разговоре с «Нашим городом» бизнес-аналитик Сергей Новопашин.
О том, что в регионе уже сосредоточено немало крупных игроков отрасли топливно-энергетического комплекса, рассказали изданию и в правительстве Тюменской области.
«Решение о переезде принимается непосредственно руководством самих компаний. Тюменская область, являясь признанным центром научно-технического и промышленного потенциала для топливно-энергетического комплекса, была бы рада принять у себя штаб-квартиры ведущих государственных компаний. Правительство Тюменской области готово оказать всестороннюю поддержку и создать максимально комфортные условия для переезда сотрудников, включая содействие в решении жилищных, социальных и образовательных вопросов», — пояснили «Нашему городу» в правительстве региона.
Также власти отметили, что Тюменская область обладает развитой инфраструктурой, высококвалифицированными кадрами и благоприятным деловым климатом, что делает ее привлекательным местом для размещения корпоративных центров.
«Мы заинтересованы в укреплении статуса Тюменской области как ключевого центра управления топливно-энергетическим комплексом страны и готовы приложить все необходимые усилия для успешной реализации данной инициативы», — указали власти в ответе на запрос редакции.
Специалисты говорят о том, что массового потока компаний в Тюменской области ждать не стоит. Прежде чем оценивать эффективность этой перспективы, нужно посмотреть, какие решения предложат сами компании, и как их оценит правительство.
«Пока не надо гнать лошадей. „Газпром“ в Тюмень хотели и 10 лет назад перевезти. Но что-то, как мы видим, не получилось, они перепрописались, и то не у нас, и на этом все. Надо смотреть, как там наверху договорятся, и тогда уже можно делать выводы. К тому же у нас и перевозить особо некого, очень абстрактно пока это все», — уверен доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Эксперты сошлись во мнении, что необходимость релокации назрела давно и даже при том, что в этом случае столица несет потери, переезд выигрышно сказывается на экономике регионов и энергетической промышленности страны. Однако идея активно обсуждается уже около десятка лет и пока есть лишь единичные примеры компаний, которые уехали к местам осуществления производственной деятельности.
Хоть в Тюменской области готовы встретить госкомпании с распростертыми объятиями, главы этих организаций пока своего ответа не дали. А потому неизвестно, станут ли мечты о расцвете регионов реальностью.