На кладбище для ВИПов не хватает мест, а у тюменцев заберут земли в Зареке

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Правоохранительные органы не нашли признаков преступления в листовках, призывающих россиянок не вступать в отношения с иностранными гражданами. Ранее подобные материалы были найдены во дворах Тюмени.
Силовики провели расследование, однако оказалось, что листовки нельзя считать причиной для заведения уголовного дела по статье за разжигание ненависти или экстремизм.
«Здесь нет разжигания межнациональной розни. Содержимое листовок не относится к экстремизму, как думалось ранее. Лица производителей остались неустановленными», — сообщил инсайдер редакции в правоохранительных органах.
В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла женщина Авария произошла вчера на 404 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Уватом. Там столкнулись «Равон» и «Фольксваген».
Предварительно установлено, что 52-летняя водитель автомобиля «Равон» выехала на встречную полосу. От полученных травм она скончалась. Еще три человека ранены. Все пострадавшие — жители ХМАО. Обстоятельства аварии выясняются.
Умерших людей приходится хоронить прямо на центральной аллее на кладбище «Червишевское-3» — мест в секторе катастрофически не хватает.
Официально в Тюмени нет элитного кладбища, однако на «Червишевском-3» захоронены преимущественно бизнесмены, ученые, политики, спортсмены и их родственники, а на их могилах установлены массивные мраморные монументы, скульптуры, усыпальницы.
Случайных людей здесь нет. Правда, сотрудники муниципальной компании «Некрополь», занимающейся захоронениями, отмечают, что на «Червишевском-3» может быть похоронен любой человек.
Земельные участки и здания изымут по улицам Бийской и Тарманской. Соответствующая информация указана в документе, опубликованном на сайте администрации города.
Реновация затронет адреса: Бийская, 25а, Тарманская, 38, Тарманская, 48. Там планируют возвести новые жилые дома. Кроме того, в Заречной части Тюмени изымут участки в районе улиц Береговая — Мысовая — Газовиков изымут в рамках КРТ земельные участки общей площадью около 30 гектаров.
По последним данным стоимость АИ-95 снизилась до 54 рублей 70 копеек. АИ-92 также подешевел — до 50 рублей 50 копеек. По данным сервиса Benzin Price, за месяц цена топлива снизилась примерно на рубль.
Так, 4 июля цена литра АИ-95 составила 54 рубля 70 копеек, АИ-92 — 50 рублей 50 копеек. В середине июня стоимость составляла 55 рублей 85 копеек и 51 рубль 25 копеек соответственно.