Ради реновации у тюменцев заберут земли в Зареке

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества на улице Бийская, 25а, Тарманская, 38, Тарманская, 48, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая города Тюмени», — сказано в сообщении.
Отметим, в Заречной части Тюмени в районе улиц Береговая — Мысовая — Газовиков изымут в рамках КРТ земельные участки общей площадью около 30 гектаров. В течение восьми лет на территории возведут новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.