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Власти Тюмени забирают земли в районе Зареки из-за КРТ

Ради реновации у тюменцев заберут земли в Зареке

15 июля 2024, 03:26
Фото: 1MI

Власти Тюмени забирают земли в районе Зареки из-за КРТ

Земельные участки и здания изымут по улицам Бийской и Тарманской. Соответствующая информация указана в документе, опубликованном на сайте администрации города.
«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества на улице Бийская, 25а, Тарманская, 38, Тарманская, 48, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая города Тюмени», — сказано в сообщении.

Отметим, в Заречной части Тюмени в районе улиц Береговая — Мысовая — Газовиков изымут в рамках КРТ земельные участки общей площадью около 30 гектаров. В течение восьми лет на территории возведут новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Реновация#КРТ
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