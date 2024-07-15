nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Вылет самолета из Тюмени в Сочи задерживается на семь часов

Вылет самолета из Тюмени в Сочи задерживается на семь часов

15 июля 2024, 02:36
Фото: 1MI
По расписанию борт авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь в 06:25. Рейс из Сочи в Тюмень также задерживается на семь часов.

Вылет самолета из Тюмени в Сочи задерживается более чем на семь часов. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, борт авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь в 06:25, однако вылет перенесли на 13:55.

Задержка произошла и у рейса Сочи — Тюмень. Вместо 05:35 самолет вылетит в 13:00. В справочной службе аэропорта Рощино пояснили, что задержки вызваны поздним прибытием самолета.

Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области выросло число авиаинцидентов. За первое полугодие 2024 года их количество достигло 66.

Читайте также:
В ДТП на тюменской «трассе смерти» погибла женщинаДефицитная профессия: в Тюменской области не хватает учителейМиллиарды рублей потратили тюменцы на платные услуги
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Сочи#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолет#Рощино#Самолеты
Подпишитесь
Рейтинг застройщиков Тюмени: кто больше зарабатывает на ваших квартирах?
Сегодня, 04:00
Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?
Сегодня, 07:00
Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?
Сегодня, 07:08
Просят привезти шампанского и убрать мусор: с какими обращения тюменцы звонят на 02
13 июля, 12:04
Зарплата более 200 тысяч в месяц: в Тюмени назвали самых богатых специалистов
13 июля, 05:45
«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска
12 июля, 09:12