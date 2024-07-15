Вылет самолета из Тюмени в Сочи задерживается на семь часов

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Вылет самолета из Тюмени в Сочи задерживается более чем на семь часов. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, борт авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь в 06:25, однако вылет перенесли на 13:55.
Задержка произошла и у рейса Сочи — Тюмень. Вместо 05:35 самолет вылетит в 13:00. В справочной службе аэропорта Рощино пояснили, что задержки вызваны поздним прибытием самолета.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области выросло число авиаинцидентов. За первое полугодие 2024 года их количество достигло 66.