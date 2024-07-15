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В Тюмени три недели ищут 20-летнюю девушку

Пропала три недели назад: в Тюмени ищут 20-летнюю девушку

15 июля 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени три недели ищут 20-летнюю девушку

26 июня Мария Бердникова вышла из дома и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

В Тюмени пропала 20-летняя Мария Бердникова. 26 июня она ушла из дома и не вернулась, сообщили волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень».

Рост девушки — 186 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые. Она была одета в коричневые леггинсы, белый топ с длинным рукавом и черные кроссовки.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону: 8-932-323-99-11 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в челябинском селе пропал 14-летний Арслан Мохаммади. Мальчика с ДЦП начали искать в Тюменской области.

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