Пропала три недели назад: в Тюмени ищут 20-летнюю девушку

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Published Сегодня, 03:01
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В Тюмени пропала 20-летняя Мария Бердникова. 26 июня она ушла из дома и не вернулась, сообщили волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень».
Рост девушки — 186 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые. Она была одета в коричневые леггинсы, белый топ с длинным рукавом и черные кроссовки.
Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону: 8-932-323-99-11 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в челябинском селе пропал 14-летний Арслан Мохаммади. Мальчика с ДЦП начали искать в Тюменской области.