Ради КРТ у тюменцев забирают земли в Зареке

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В районе Зареки в Тюмени начали изымать участки для КРТ. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.
В документе указано, что изъятию подлежат участки в районе улиц Береговая — Мысовая — Газовиков общей площадью 29 гектаров. Комплексное развитие территории планируется провести в течение 8 лет. Там разрешено строить многоэтажные дома, общежития, школы, парки, магазины и другие объекты.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для КРТ будут изъяты 23 участка на ДОКе. Застройщик уже выкупил землю.