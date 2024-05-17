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В Тюмени в районе Зареки забирают участки для КРТ

Ради КРТ у тюменцев забирают земли в Зареке

17 мая 2024, 07:37
Фото: 1MI

В Тюмени в районе Зареки забирают участки для КРТ

Изъятию подлежат участки общей площадью 29 гектаров. КРТ там проведут в течение 8 лет.

В районе Зареки в Тюмени начали изымать участки для КРТ. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

В документе указано, что изъятию подлежат участки в районе улиц Береговая — Мысовая — Газовиков общей площадью 29 гектаров. Комплексное развитие территории планируется провести в течение 8 лет. Там разрешено строить многоэтажные дома, общежития, школы, парки, магазины и другие объекты.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для КРТ будут изъяты 23 участка на ДОКе. Застройщик уже выкупил землю.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#КРТ
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