Ради КРТ у тюменцев забирают земли в Зареке

В документе указано, что изъятию подлежат участки в районе улиц Береговая — Мысовая — Газовиков общей площадью 29 гектаров. Комплексное развитие территории планируется провести в течение 8 лет. Там разрешено строить многоэтажные дома, общежития, школы, парки, магазины и другие объекты.