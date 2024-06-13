Тюменцы скупают доллары из-за санкций США

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Так, в «Альфа — Банке», повышенный спрос наблюдался в первой половине рабочего дня.
«В течение первой половины дня сегодня отметили повышенный спрос. Относительно обычного в два раза. При этом к концу банковского дня в кассе осталось всего 97 долларов», — цитирует ura.ru представителя Альфы.
Кроме того, повышенный спрос на валюту отметили и в других банках региона. В «Промсвязьбанке» обмен валют был недоступен в течение нескольких часов. Трудности также были в «Интезе» и «ВТБ».
Ранее «Наш город» писал, стоит ли тюменцам бежать в обменники.