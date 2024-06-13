nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Тюменцы скупают доллары из-за санкций США

Тюменцы скупают доллары из-за санкций США

13 июня 2024, 14:29
Фото: pinterest.com
После введения нового пакета санкций Соединенными штатами Америки, тюменцы начали массово скупать валюту. Об этом сообщили представители финансовых учреждений областной столицы.

Так, в «Альфа — Банке», повышенный спрос наблюдался в первой половине рабочего дня.

«В течение первой половины дня сегодня отметили повышенный спрос. Относительно обычного в два раза. При этом к концу банковского дня в кассе осталось всего 97 долларов», — цитирует ura.ru представителя Альфы.

Кроме того, повышенный спрос на валюту отметили и в других банках региона. В «Промсвязьбанке» обмен валют был недоступен в течение нескольких часов. Трудности также были в «Интезе» и «ВТБ».

Ранее «Наш город» писал, стоит ли тюменцам бежать в обменники.

Читайте также:
Тюменские власти закупают пять китайских авто на 14 миллионовТюменские нефтяники стали чаще брать кредитыВ Тюмени выросла средняя цена новых автомобилей
#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Экономикабудущего
Подпишитесь
Доллар по 200? Что происходит с курсом доллара в Тюмени после новых санкций США
Сегодня, 09:24
В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре
Сегодня, 08:01
Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях
Сегодня, 03:43
Накликал расстройство: школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за «хомяка»
Сегодня, 05:17
Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье
Сегодня, 05:48
Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы
Сегодня, 07:00
"