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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Тюменские власти закупают пять китайских авто на 14 миллионов

Тюменские власти закупают пять китайских авто на 14 миллионов

31 мая 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Власти Тюменской области за счет регионального бюджета закупают иномарки китайского производства. На пять автомобилей выделено 14 миллионов рублей.

Как следует из документов, которые размещены на портале Госзакупок, заказчик готов рассмотреть и другие эквивалентные варианту автомобиля HAVAL. К машине предъявляется несколько требований. Так, авто должно обладить пятью дверьми, клматконтролем, подогревом зеркал, камерой заднего вида.

На все пять автомобилей китайского производства, тюменской правительство готово потратить 14 миллионов рублей. Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 11 июня.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подорожал ремонт китайских автомобилей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Экономикабудущего#Авто
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