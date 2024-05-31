Тюменские власти закупают пять китайских авто на 14 миллионов

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Как следует из документов, которые размещены на портале Госзакупок, заказчик готов рассмотреть и другие эквивалентные варианту автомобиля HAVAL. К машине предъявляется несколько требований. Так, авто должно обладить пятью дверьми, клматконтролем, подогревом зеркал, камерой заднего вида.
На все пять автомобилей китайского производства, тюменской правительство готово потратить 14 миллионов рублей. Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 11 июня.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подорожал ремонт китайских автомобилей.