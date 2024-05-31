Тюменские власти закупают пять китайских авто на 14 миллионов

Как следует из документов, которые размещены на портале Госзакупок, заказчик готов рассмотреть и другие эквивалентные варианту автомобиля HAVAL. К машине предъявляется несколько требований. Так, авто должно обладить пятью дверьми, клматконтролем, подогревом зеркал, камерой заднего вида.