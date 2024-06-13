Мосбиржа под санкциями: стоит ли тюменцам бежать в обменники?

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
США ввели санкции, из-за которых на Мосбирже прекращены биржевые торги долларами и евро. Что происходит и действительно ли есть поводы для паники — рассказывают «Новые Известия».
В ходе торгов на Мосбирже формировался курс рубля. Там торговали валютой и обычные люди, и крупные компании. Одним валюта была нужна для покупок за границей, другие продавали валютную выручку.
Биржевых торгов больше нет, но остались внебиржевые. У банков есть все нужные инструменты, чтобы такие сделки проводились, поэтому рубль вряд ли перестанет быть конвертируемым.
Теперь официальный курс рубля будет определяться иначе. Центробанк готовился к санкциям еще в 2022 году, так как такие ограничения были неизбежны. Тогда был разработан порядок, согласно которому официальный курс рубля будет определяться по ежедневным банковским отчетам.
Важно то, что изменения никак не помешают россиянам покупать и продавать валюту в обменниках, однако курсы станут менее выгодными. Новая система внебиржевых торгов еще не полностью отлажена, поэтому у банков будут дополнительные издержки.
Также из-за сокращения числа участников торгов появилась возможность манипулировать курсом, что приведет к более сильным скачкам рубля. Это значит, что банки смогут подзаработать на паникующих людях.
Кроме того, сложившаяся ситуация может сказаться на стоимости импортных товаров, так как поставщикам придется покупать более дорогую валюту в банках. Могут вырасти и сроки поставки валюты.
Есть и другой вопрос — что будет с китайским юанем. Пока никаких запретов нет, но из-за угрозы вторичных санкций банки Китая могут отказаться от сотрудничества. Это, в свою очередь, скажется на продавцах китайских товаров.
Ранее «Наш город» писал, что на рынке в Тюмени изъяли запрещенный продукт из Европы. Там нашли санкционный сыр, который был изъят и уничтожен.