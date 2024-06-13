Накликал расстройство: школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за «хомяка»

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
14-летний школьник из Тюмени попал в психиатрическую больницу из-за игры Hamster Kombat. Подросток так увлекся игровым процессом, что забыл о сне, пишет Телеграм-канал «112».
Мальчик заводил будильники каждые три часа и просыпался среди ночи, чтобы «покликать на хомяка» и набрать очки. Из-за бессонницы у него развилось психотическое состояние с галлюцинаторными переживаниями.
На данный момент подросток находится в стационаре. Его состояние оценивается как стабильное.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские квадроберы возмутили депутата Госдумы Татьяну Буцкую. Она уверена, что такое увлечение опасно для детей.