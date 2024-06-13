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Школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за игры Hamster Kombat

Накликал расстройство: школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за «хомяка»

13 июня 2024, 05:17
Фото: 1MI

Школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за игры Hamster Kombat

Подросток не спал по ночам, чтобы набрать очки в игре. Длительная бессонница привела к галлюцинациям.

14-летний школьник из Тюмени попал в психиатрическую больницу из-за игры Hamster Kombat. Подросток так увлекся игровым процессом, что забыл о сне, пишет Телеграм-канал «112».

Мальчик заводил будильники каждые три часа и просыпался среди ночи, чтобы «покликать на хомяка» и набрать очки. Из-за бессонницы у него развилось психотическое состояние с галлюцинаторными переживаниями.

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На данный момент подросток находится в стационаре. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские квадроберы возмутили депутата Госдумы Татьяну Буцкую. Она уверена, что такое увлечение опасно для детей.

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