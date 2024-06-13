Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье

Еще один комплекс, располагающийся в районе «Комарово Парк». Он состоит из десяти секций жилых домов высотой от 7 до 24 этажей. На территории ЖК «Ботаника» построят два надземных трехуровневых паркинга, а дворы закроют для машин. Также в этом ЖК предлагают более 50 планировочных решений, многие из них — с видом на сквер и лесной массив.