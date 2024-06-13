Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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«Наш город» оценил все варианты и составил рейтинг лучших жилых комплексов (ЖК) по стоимости квадрата и обеспеченности парковками.
В рейтинг вошли новостройки, квартиры в которых можно купить еще до ввода в эксплуатацию. Домов, где продажи открываются после ввода в эксплуатацию, в топ-10 нет. Главный критерий нашего рейтинга — доступность для покупателя.
Информацию о количестве свободных квартир и стоимости квадрата мы взяли с сайта Единого ресурса застройщиков, данные о количестве парковочных мест и другие характеристики домов — из Единой информационной системы жилищного строительства и от застройщиков.
Малоэтажный комплекс находится в Калининском округе — в районе перехода улицы Ямской в Ирбитский тракт. Это жилой квартал, состоящий из двухэтажных кирпичных таунхаусов и дуплексов и четырехэтажных домов с квартирами.
Минимальная цена за квадратный метр здесь составляет 101 507 рублей, максимальная — 151 295 рублей. Такая стоимость считается достаточно низкой на рынке таунхаусов в регионе. Общее число парковочных мест комплекса — 259.
На территории располагается сквер с одноименным названием, который славится обитающими там лебедями. От комплекса до центра города 14 километров — это 20 минут пути на автомобиле. Комплекс должен быть полностью сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года, сейчас в продаже числится около 236 квартир.
Это жилой комплекс комфорт-класса на северо-востоке Тюмени, расположенный неподалеку от лесопарка имени Юрия Гагарина. ЖК состоит из многоквартирных домов высотой от 17 до 24 этажей. На его территории расположены приватные зеленые дворы и собственный спортивный парк.
Цена за квадратный метр здесь варьируется от 102 837 до 184 573 рублей за квадратный метр. Сейчас в продаже имеется около 258 квартир. На весь жилой комплекс предусмотрено более полутора тысяч парковочных мест. В десяти минутах ходьбы располагается ТРЦ «Сити Молл». Полностью комплекс планируется закончить во втором квартале 2026 года.
Жилой комплекс располагается на берегу Туры в Калининском округе, в трех километрах от начала улицы Республики. Проект предусматривает дома переменной этажности. Одной из достопримечательностей квартала станет зеленая зона протяженностью около шести километров для пеших и велопрогулок.
Цена квадратного метра в этом комплексе стартует от 98 046 рублей за квадратный метр, максимальная стоимость составляет 195 837 тысяч рублей. На весь ЖК в проекте приходится 471 парковочное место.
Сейчас доступны для покупки 704 квартиры. Срок сдачи проекта — второй квартал 2026 года.
Комплекс располагается неподалеку от Тюменской слободы в одноименном районе.
Проект подразумевает строительство шести домов переменной этажности и двух наземных паркингов. Все в совокупности будет формировать собственный квартал, окруженный лесными массивами. Здесь будут открытые дворы, но без доступа автомобилей. Также предусмотрены спортивные и детские площадки.
Стоимость квадратного метра в этом комплексе составляет от 96 837 до 146 214 рублей за квадратный метр. Для жильцов будет оборудовано около 778 парковочных мест. Сейчас в продаже имеется только 55 квартир.
Застройщик рассчитывает, что этот проект будет полностью сдан в первом квартале 2027 года.
Этот комплекс, состоящий из 24 домов, располагается на Московском тракте и считается первым цифровым микрорайоном в Тюмени. Здесь жители заходят в парадные по Face ID, автомобили заезжают в паркинг после сканирования номера, а лифт автоматически спускается на первый этаж при открытии домофона. Также дворы оборудованы USB-розетками и беседками с подогревом.
Квадратный метр здесь стоит от 105 059 до 188 155 рублей. Количество парковочных мест — 2 460. Комплекс располагается в районе с готовой инфраструктурой.
Проект будет полностью введен в эксплуатацию в первом квартале 2026 года, декларирует застройщик.
Еще один комплекс, располагающийся в районе «Комарово Парк». Он состоит из десяти секций жилых домов высотой от 7 до 24 этажей. На территории ЖК «Ботаника» построят два надземных трехуровневых паркинга, а дворы закроют для машин. Также в этом ЖК предлагают более 50 планировочных решений, многие из них — с видом на сквер и лесной массив.
Минимальная цена квадратного метра здесь составляет 97 650 рублей, максимальная — 148 708. На выбор предлагается 595 квартир.
Проект может быть полностью введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.
Этот жилой комплекс комфорт-класса также располагается в Калининском округе, неподалеку от аэродрома «Плеханово» и окружной дороги. Все жилые дома и уличный ритейл объединит пешеходный бульвар, также на территории будут оборудованы игровые площадки, лаунж-зоны с перголами и навесами и площадь для мероприятий.
Цены на новостройки варьируются от 100 061 до 189 121 рублей за квадратный метр. Сейчас в продаже имеется 1467 квартир. На территории предусмотрено около 1259 парковочных мест.
Ожидаемый срок сдачи комплекса в эксплуатацию — четвертый квартал 2025 года.
Тройку лидеров открывает жилой комплекс в Ленинском округе, неподалеку от Ватутинской рощи. Проект предусматривает строительство домов переменной этажности с 21-этажными доминантами. Также здесь будут организованы: закрытые зеленые дворы, игровой и спортивный плейхаб, пешеходный бульвар, площадка для выгула питомцев и велопарковка.
Цена квадратного метра составляет от 96 478 до 137 500 рублей. В продаже осталось 219 квартир. Проект предусматривает 456 парковочных мест.
Срок сдачи жилого комплекса — первый квартал 2025 года.
Жилой комплекс комфорт-класса строится также в районе «Комарово Парк». В 15 км от него находятся озера Лебяжье и Тулубаево, в 22 км — Малый и Большой Тараскуль. Также на территории района будет обустроен большой прогулочный парк. Архитектура всего квартала выполнена в скандинавской стилистике и представлена домами разной этажности. Тут продуманы зоны отдыха, прогулочные и зеленые зоны.
Стоимость квадратного метра в этом ЖК варьируется от 102 740 до 157 218 рублей. В продаже сейчас имеется 715 квартир. Для жильцов будет организовано более тысячи парковочных мест.
Проект состоит из трех больших участков: Центрального, Западного и Восточного. Новые очереди «Гранд квартала» расположены на Западном и Восточном. Срок сдачи комплекса — третий квартал 2026 года.
И лидер нашего рейтинга также возводится в районе «Комарово Парк». ЖК «Отличие» — это жилой комплекс из 14 домов с собственным прогулочным бульваром, зелеными аллеями и приватными дворами-террасами для жителей. Комплекс находится в глубине района, вдали от центральных шумных дорог, рядом с будущей школой и детским садом. В шаговой доступности с комплексом расположен концептуальный городской экопарк Комарово, к которому будут вести все бульвары и аллеи района.
Цены в этом ЖК начинаются от 99 760 рублей за квадратный метр и доходят до 143 421 рублей за квадратный метр. Сейчас в продаже имеется около 363 квартир. Для будущих жильцов застройщик предусмотрел 751 парковочное место.
Срок сдачи комплекса — первый квартал 2027 года.