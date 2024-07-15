Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Тюменской области подешевел бензин. По данным сервиса Benzin Price, за месяц цена топлива снизилась примерно на рубль.
Так, 4 июля цена литра АИ-95 составила 54 рубля 70 копеек, АИ-92 — 50 рублей 50 копеек. В середине июня стоимость составляла 55 рублей 85 копеек и 51 рубль 25 копеек соответственно.
Ранее «Наш город» писал, что у тюменцев вырос спрос на перегонку авто по стране и за рубеж. Горожане стали пользоваться услугами перегонщиков на 31% чаще.