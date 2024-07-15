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Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Тюменской области подешевел бензин

В Тюменской области подешевел бензин

15 июля 2024, 07:28
Фото: 1MI
По последним данным стоимость АИ-95 снизилась до 54 рублей 70 копеек. АИ-92 также подешевел — до 50 рублей 50 копеек.

В Тюменской области подешевел бензин. По данным сервиса Benzin Price, за месяц цена топлива снизилась примерно на рубль.

Так, 4 июля цена литра АИ-95 составила 54 рубля 70 копеек, АИ-92 — 50 рублей 50 копеек. В середине июня стоимость составляла 55 рублей 85 копеек и 51 рубль 25 копеек соответственно.

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