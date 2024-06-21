В Тюмени объявили штормовое предупреждение, а в лесах появились первые подосиновики

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
За последние сутки река обмелела еще на 4 сантиметра — до 132 сантиметров выше нуля поста. За неделю уровень воды в реке понизился более чем на полметра — 13 июня этот показатель составлял 188 сантиметров.
Снижение уровня воды отмечается во всех реках юга Тюменской области. В Иртыше за последние сутки в районе Тобольска вода убыла на 3 сантиметра (766 сантиметров выше нуля поста), в районе Увата на 2 сантиметра (11,77 метра), в районе села Демьянское на 1 сантиметр (981 сантиметр).
Непогода в виде ливней, гроз, крупного града и ветра до 17 м/с обрушится на юг региона в пятницу, 21 июня. Температура воздуха в течение дня составит +21 градус.
В субботу днем метеорологи обещают местами грозы и дожди, ветер с порывами до 14 м/с, утром вероятны туманы. Днем температура воздуха составит +23 градуса. В воскресенье в Тюменской области существенно погода не изменится — дожди, грозы, +13…+18 в темное время суток и +24…+29 в дневные часы.
Теплая и дождливая погода, установившаяся на этой неделе в Тюменской области, сделала свое дело — в лесах региона появились первые подосиновики и подберезовики.
Пока их не очень много, но опытные грибники отмечают, что через пять дней можно смело отправляться в лес. Погодные условия на данный момент идеальны для роста грибов.
Пока же тюменцы собирают единичные экземпляры в районе Московского тракта, недалеко от деревни Дударева, в лесу рядом с Войновкой.
Жительницам Тюмени предлагают устроиться вебкам-моделями. Обычно представители студий говорят, что вам нужно будет только разговаривать с незнакомцами через выб-камеру. Вы можете в это время краситься, петь или демонстрировать иные таланты. Многие акцентируют внимание на том, что общаться вы будете только с иностранцами, а потому никто из ваших знакомых не узнает, где вы работаете.
Как правило, моделям обещают зарплату в сто тысяч рублей за две недели. Но, по словам девушек, заработать такие деньги без выполнения интимных заданий нереально. А чтобы разорвать контракт с «работодателем» необходимо выплатить неустойку.
Суд Тюменского района ограничил свободу местному жителю на один год и два месяца. Он пытался убить свою собаку. До этого обвиняемый подрался со знакомым, причиняя ему вред средней тяжести.
Примечательно, что парень сначала приютил бродячую собаку, хорошо ее кормил — она была упитанной. Но вскоре Найда заболела: несколько дней отказывалась от еды и воды. Денег на ветеринара у тюменца не было. Тогда живодер решил избавить ее от «мучений»: он несколько раз пырнул животное ножом, а потом решил похоронить. Дабы добить собаку, когда она издала писк, тюменец бросил в нее булыжник. К слову, потом камень стал своеобразным памятником.
Собаку спасли добрые люди, она прошла лечение у ветеринара. После издевательств животное лишилось глаза.