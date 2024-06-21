В Тюмени объявили штормовое предупреждение, а в лесах появились первые подосиновики

Примечательно, что парень сначала приютил бродячую собаку, хорошо ее кормил — она была упитанной. Но вскоре Найда заболела: несколько дней отказывалась от еды и воды. Денег на ветеринара у тюменца не было. Тогда живодер решил избавить ее от «мучений»: он несколько раз пырнул животное ножом, а потом решил похоронить. Дабы добить собаку, когда она издала писк, тюменец бросил в нее булыжник. К слову, потом камень стал своеобразным памятником.