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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Тюмени объявили штормовое предупреждение, а в лесах появились первые подосиновики

В Тюмени объявили штормовое предупреждение, а в лесах появились первые подосиновики

21 июня 2024, 14:40
Фото: Изображение Midjourney
Дайджест событий в Тюменской области за 21 июня
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Итоги

Уровень воды в Туре стремительно опускается

За последние сутки река обмелела еще на 4 сантиметра — до 132 сантиметров выше нуля поста. За неделю уровень воды в реке понизился более чем на полметра — 13 июня этот показатель составлял 188 сантиметров.

Снижение уровня воды отмечается во всех реках юга Тюменской области. В Иртыше за последние сутки в районе Тобольска вода убыла на 3 сантиметра (766 сантиметров выше нуля поста), в районе Увата на 2 сантиметра (11,77 метра), в районе села Демьянское на 1 сантиметр (981 сантиметр).

Уровень воды в тюменской Туре продолжает падать
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Тюменцев предупредили об опасной погоде

Непогода в виде ливней, гроз, крупного града и ветра до 17 м/с обрушится на юг региона в пятницу, 21 июня. Температура воздуха в течение дня составит +21 градус.

В субботу днем метеорологи обещают местами грозы и дожди, ветер с порывами до 14 м/с, утром вероятны туманы. Днем температура воздуха составит +23 градуса. В воскресенье в Тюменской области существенно погода не изменится — дожди, грозы, +13…+18 в темное время суток и +24…+29 в дневные часы.

Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
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В лесах появились первые подосиновики

Теплая и дождливая погода, установившаяся на этой неделе в Тюменской области, сделала свое дело — в лесах региона появились первые подосиновики и подберезовики.

Пока их не очень много, но опытные грибники отмечают, что через пять дней можно смело отправляться в лес. Погодные условия на данный момент идеальны для роста грибов.

Пока же тюменцы собирают единичные экземпляры в районе Московского тракта, недалеко от деревни Дударева, в лесу рядом с Войновкой.

В лесах под Тюменью появились первые подосиновики. Куда ехать собирать?
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Тюменок вербуют местные вебкам-студии

Жительницам Тюмени предлагают устроиться вебкам-моделями. Обычно представители студий говорят, что вам нужно будет только разговаривать с незнакомцами через выб-камеру. Вы можете в это время краситься, петь или демонстрировать иные таланты. Многие акцентируют внимание на том, что общаться вы будете только с иностранцами, а потому никто из ваших знакомых не узнает, где вы работаете.

Как правило, моделям обещают зарплату в сто тысяч рублей за две недели. Но, по словам девушек, заработать такие деньги без выполнения интимных заданий нереально. А чтобы разорвать контракт с «работодателем» необходимо выплатить неустойку.

Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
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Тюменскому живодеру ограничили свободу

Суд Тюменского района ограничил свободу местному жителю на один год и два месяца. Он пытался убить свою собаку. До этого обвиняемый подрался со знакомым, причиняя ему вред средней тяжести.

Примечательно, что парень сначала приютил бродячую собаку, хорошо ее кормил — она была упитанной. Но вскоре Найда заболела: несколько дней отказывалась от еды и воды. Денег на ветеринара у тюменца не было. Тогда живодер решил избавить ее от «мучений»: он несколько раз пырнул животное ножом, а потом решил похоронить. Дабы добить собаку, когда она издала писк, тюменец бросил в нее булыжник. К слову, потом камень стал своеобразным памятником.

Собаку спасли добрые люди, она прошла лечение у ветеринара. После издевательств животное лишилось глаза.

«Резал ножом и бил камнем собаку»: в Тюмени вынесли приговор живодеру
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