Хоронят практически на дороге: в Тюмени на кладбище для ВИПов не хватает мест

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Официально в Тюмени нет элитного кладбища, однако на «Червишевском-3» захоронены преимущественно бизнесмены, ученые, политики, спортсмены и их родственники, а на их могилах установлены массивные мраморные монументы, скульптуры, усыпальницы.
Случайных людей здесь нет. Правда, сотрудники муниципальной компании «Некрополь», занимающейся захоронениями, отмечают, что на «Червишевском-3» может быть похоронен любой человек. Но при условии, что в секторе уже имеется захоронение его родственника и свободное место, пишет 72.RU.
Второе условие кажется совсем нереальным: места в секторе настолько мало, что людей хоронят прямо на центральной аллее. Однако данный факт мало смущает родственников умерших — желающих похоронить близких в данном секторе немало.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года завершат строительство крематория в районе кладбища Червишевское-5. Общая площадь кремационного комплекса составит порядка 1,5 тысяч квадратных метров. На территории будут оборудованы большой и малый залы прощания, площадку для развеивания праха «Поляна скорби», колумбарий, кафе для проведения поминальных обедов.