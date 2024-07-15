Хоронят практически на дороге: в Тюмени на кладбище для ВИПов не хватает мест

Случайных людей здесь нет. Правда, сотрудники муниципальной компании «Некрополь», занимающейся захоронениями, отмечают, что на «Червишевском-3» может быть похоронен любой человек. Но при условии, что в секторе уже имеется захоронение его родственника и свободное место, пишет 72.RU.