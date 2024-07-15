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Updated Сегодня, 04:10

В Тюмени на кладбище для ВИПов закончились свободные места

Хоронят практически на дороге: в Тюмени на кладбище для ВИПов не хватает мест

15 июля 2024, 04:08
Фото: 1MI

В Тюмени на кладбище для ВИПов закончились свободные места

Умерших людей приходится хоронить прямо на центральной аллее на кладбище «Червишевское-3» — мест в секторе катастрофически не хватает.

Официально в Тюмени нет элитного кладбища, однако на «Червишевском-3» захоронены преимущественно бизнесмены, ученые, политики, спортсмены и их родственники, а на их могилах установлены массивные мраморные монументы, скульптуры, усыпальницы.

Случайных людей здесь нет. Правда, сотрудники муниципальной компании «Некрополь», занимающейся захоронениями, отмечают, что на «Червишевском-3» может быть похоронен любой человек. Но при условии, что в секторе уже имеется захоронение его родственника и свободное место, пишет 72.RU.

Второе условие кажется совсем нереальным: места в секторе настолько мало, что людей хоронят прямо на центральной аллее. Однако данный факт мало смущает родственников умерших — желающих похоронить близких в данном секторе немало.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года завершат строительство крематория в районе кладбища Червишевское-5. Общая площадь кремационного комплекса составит порядка 1,5 тысяч квадратных метров. На территории будут оборудованы большой и малый залы прощания, площадку для развеивания праха «Поляна скорби», колумбарий, кафе для проведения поминальных обедов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Кладбище
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