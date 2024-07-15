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Из-за нехватки водителей тюменский перевозчик сорвал 7% рейсов в июне

Из-за нехватки водителей тюменский перевозчик сорвал 7% рейсов в июне

15 июля 2024, 03:32
Фото: 1MI
Помимо дефицита водителей, причинами срывов рейсов служат неисправности транспорта и заторы на дорогах. Из-за этого за месяц количество сорванных рейсов выросло на 3%.

В Тюмени увеличилось количество сорванных автобусных рейсов. Если в мае было выполнено 95,86% запланированных рейсов, то в июне — 92,85%, сообщил РБК Тюмень гендиректор Тюменского ПАТП №1 Роман Шулепов.

По его словам, срывы рейсов происходят из-за неисправностей транспорта, заторов на дорогах, нетрудоспособности водителей из-за болезней и дефицита кадров. Шулепов подчеркнул, что поиск новых водителей проводится регулярно. Так, в первом квартале были расторгнуты трудовые договоры с 44 водителями, во втором — с 57.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени установят 15 новых автобусных остановок. На них потратят почти 25 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Дефицит#Водители автобусов
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