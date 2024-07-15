Из-за нехватки водителей тюменский перевозчик сорвал 7% рейсов в июне

По его словам, срывы рейсов происходят из-за неисправностей транспорта, заторов на дорогах, нетрудоспособности водителей из-за болезней и дефицита кадров. Шулепов подчеркнул, что поиск новых водителей проводится регулярно. Так, в первом квартале были расторгнуты трудовые договоры с 44 водителями, во втором — с 57.