Из-за нехватки водителей тюменский перевозчик сорвал 7% рейсов в июне

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Тюмени увеличилось количество сорванных автобусных рейсов. Если в мае было выполнено 95,86% запланированных рейсов, то в июне — 92,85%, сообщил РБК Тюмень гендиректор Тюменского ПАТП №1 Роман Шулепов.
По его словам, срывы рейсов происходят из-за неисправностей транспорта, заторов на дорогах, нетрудоспособности водителей из-за болезней и дефицита кадров. Шулепов подчеркнул, что поиск новых водителей проводится регулярно. Так, в первом квартале были расторгнуты трудовые договоры с 44 водителями, во втором — с 57.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени установят 15 новых автобусных остановок. На них потратят почти 25 миллионов рублей.