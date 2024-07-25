Госкомпании по поручению Путина могут переехать из Москвы в Тюмень

Некоторые эксперты уверены, что причиной переноса столицы может быть и климатическая ситуация. Ранее ученые заявляли о том, что через несколько лет Москву настигнет аномальная жара, возможно даже подтопление части западных территорий. И тогда вновь прозвучали упомянутые названия городов… Новосибирск или Красноярск, сообщает издание «Новые известия».