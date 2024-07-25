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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Госкомпании по поручению Путина могут переехать из Москвы в Тюмень

Госкомпании по поручению Путина могут переехать из Москвы в Тюмень

25 июля 2024, 12:07
Фото: 1MI
Президент нашей страны Владимир Путин предложил перевести государственные компании из Москвы в Сибирь, на Урал или Дальний Восток. Ранее уже были разговоры о том, что столицу могут перенести в Красноярск или Новосибирск.

Действительно ли слухи о переносе столицы в Красноярск или Новосибирск могут стать реальностью?

В прошлом году во время Красноярского экономического форума российский предприниматель Олег Дерипаска упомянул, что в скором времени столица будет в Красноярске.

Некоторые эксперты уверены, что причиной переноса столицы может быть и климатическая ситуация. Ранее ученые заявляли о том, что через несколько лет Москву настигнет аномальная жара, возможно даже подтопление части западных территорий. И тогда вновь прозвучали упомянутые названия городов… Новосибирск или Красноярск, сообщает издание «Новые известия».

В 2017 году мэру Москвы Сергею Собянину предлагали перенести столицу из Москвы в другой, желательно, уральский город. Годом ранее к Дмитрию Медведеву обратились с просьбой сделать столицей Симферополь, расположенный на Крымском полуострове.

«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени планируют запустить новый вид общественного транспорта. Для его запуска необходимо строительство линий протяженностью более 50 километров.

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