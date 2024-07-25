Госкомпании по поручению Путина могут переехать из Москвы в Тюмень

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Действительно ли слухи о переносе столицы в Красноярск или Новосибирск могут стать реальностью?
В прошлом году во время Красноярского экономического форума российский предприниматель Олег Дерипаска упомянул, что в скором времени столица будет в Красноярске.
Некоторые эксперты уверены, что причиной переноса столицы может быть и климатическая ситуация. Ранее ученые заявляли о том, что через несколько лет Москву настигнет аномальная жара, возможно даже подтопление части западных территорий. И тогда вновь прозвучали упомянутые названия городов… Новосибирск или Красноярск, сообщает издание «Новые известия».
В 2017 году мэру Москвы Сергею Собянину предлагали перенести столицу из Москвы в другой, желательно, уральский город. Годом ранее к Дмитрию Медведеву обратились с просьбой сделать столицей Симферополь, расположенный на Крымском полуострове.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени планируют запустить новый вид общественного транспорта. Для его запуска необходимо строительство линий протяженностью более 50 километров.