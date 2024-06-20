Эксперты объяснили, почему на тюменских АЗС подорожали бензин и дизель

Зато рост цен не остался незамеченным для правительства, поэтому оно пригрозило наложить эмбарго на экспорт. Правда, речь идет только о перекупщиках — трейдерах, которых прошлой осенью обвинили в росте цен на дизель. Сейчас трейдеры много не зарабатывают, так как для них действует повышенная пошлина — 50 тысяч рублей за тонну.