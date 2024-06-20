Эксперты объяснили, почему на тюменских АЗС подорожали бензин и дизель

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Зачем власти платят ВИНКам демпфер, если рост цен уже превысил инфляцию — выяснили «Новые Известия».
Розничные цены на топливо выросли по всей стране. Например, в Московкой области дизтопливо подорожало за неделю на 20 копеек, а средняя цена солярки превысила 64 рубля за литр. АИ-92 и АИ-95 за это же время выросли в цене на 17 и 18 копеек соответственно.
Рост цен на топливо темпами выше инфляции нарушает «протокол Козака», который носит имя бывшего вице-премьера, заключившего договор с нефтяными компаниями. Согласно этому договору, бензин и дизтопливо не должны превышать инфляционный порог.
За это крупные компании и получают демпфер — компенсацию за разницу цен между внутренним рынком и рынком экспорта. Однако есть независимые АЗС, которые демпфер не получают. Оттуда и начинается рост цен, который затрагивает в том числе и крупные компании.
По словам доцента финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, государство контролирует цены на АЗС в режиме ручного управления. Здесь ценообразование происходит не так, как на оптовом рынке.
«Оптовые цены всё-таки регулируются законами рынка и поэтому там возможны всплески цен, что приводит к давлению на розничный рынок. Возникает ситуация, когда разница между оптовыми и розничными ценами стремится к нулю, что делает розничный рынок невыгодным. Крупные нефтяные компании могут некоторое время позволить себе сдерживать розничные цены, в то время как независимые компании, у которых нет иных источников доходов, просто вынуждены поднимать цены в рознице», — пояснил эксперт.
Сейчас цены на топливо растут по всей стране, но, считают эксперты, бояться этого не стоит, так как бензин и дизель в мае–июне дорожают всегда. Это связано с тем, что люди начинают активно ездить в отпуска, а солярка нужна сельскому хозяйству.
Всего в России около 15 тысяч заправок, из них только 40% принадлежат ВИНКам — вертикально интегрированным компаниям. Остальные принадлежат небольшим и средним предприятиям, которые и тянут цены вверх.
«Независимые АЗС более чувствительны к росту оптовых цен. У них нет подушки безопасности, как у АЗС ВИНК. ВИНК могут работать в убыток какое-то время, у независимых такой возможности нет. Они всегда чувствительны к росту цен, им приходится раньше повышать розничные цены и более сильно повышать. В этом смысле, у ВИНК есть конкурентное преимущество. Они тоже повышают цены, но делают это постепенно, с отложенным эффектом, это не так заметно для потребителей», — пояснил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Основная переработка нефти сосредоточена в Европейской части страны, на Дальнем Востоке не так много НПЗ. Главная проблема Дальнего Востока — его удаленность, которая отражается на ценах на топливо. Здесь также сказывается рост тарифов на перевозку по железной дороге.
«Мы переориентировали нашу экономику на взаимодействие с Китаем, поэтому железная дорога на Восток перезагружена. Возникает конкуренция между грузами, тем же углём и нефтью, которая идёт на НПЗ, нефтепродуктами, которые идут в восточные регионы. Осенью прошлого года были заторы логистики, которые стали важным фактором. Если не будет проблем с транспортом, то и цены будут более одинаковыми во всех российских регионах», — рассказал Андрианов.
От роста цен не спасает даже жесткий контроль со стороны правительства. Аналитик Кирилл Родионов отметил, что в апреле цены на бензин росли опережающими темпами. Инфляция составила 7,8%, бензин подорожал на 8,5%, дизельное топливо — на 11,3%.
Несмотря на атаки украинских дронов на российские НПЗ, топлива в стране достаточно. После ремонтов, которые обошлись российским нефтяным компаниям как минимум в 10% от цены продукции, власти пошли на возврат экспорта бензина, но он развивается медленно.
За период с апреля по май суточная отгрузка выросла на треть и достигла 8.8 тысяч тонн. С дизелем ситуация схожая, но динамику в июне трудно отследить, так как Росстат закрыл все данные по нефти.
Зато рост цен не остался незамеченным для правительства, поэтому оно пригрозило наложить эмбарго на экспорт. Правда, речь идет только о перекупщиках — трейдерах, которых прошлой осенью обвинили в росте цен на дизель. Сейчас трейдеры много не зарабатывают, так как для них действует повышенная пошлина — 50 тысяч рублей за тонну.
Алексей Белогорьев считает, что сейчас ситуация на рынке спокойнее, чем в третьем квартале прошлого года.
«Сдерживание цен на нефтепродукты — вопрос не только социальный, а также поддержки экономики. Это ещё и вопрос борьбы с инфляцией, поэтому разные государственные интересы сходятся. Рост будет, но я не вижу оснований для резкого роста цен в рознице. Что касается оптового рынка: думаю, что ситуация прошлого года не повторится, для неё не видно предпосылок. То, что было в третьем квартале прошлого года, резкого роста цен, такого не должно быть», — поделился мнением эксперт.
Ранее «Наш город» писал, что стоимость бензина в Тюмени приблизилась к историческому максимуму. Средняя цена литра АИ-95 достигла 55 рублей 85 копеек.