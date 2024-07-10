Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 102,4%

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по май 2024 года составил 102,4% к аналогичному периоду прошлого года. Такими данными поделился губернатор Александр Моор.
Особый вклад в развитие экономики региона вносит обрабатывающая промышленность. Наибольших успехов достигли производители электрооборудования — 129%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 119,3%, резиновых и пластмассовых изделий — 111%, пищевых продуктов — 110,8%.
«Рост промпроизводства — это рабочие места и стабильный доход жителей, отчисления в бюджет, возможность строить новые дороги, детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты», — отметил Моор.
Ранее «Наш город» писал, что количество запущенных инвестпроектов выросло в Тюменской области на 50%. С начала года в регионе были запущены инвестпроекты на 47.8 миллиарда рублей.