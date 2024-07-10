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Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 102,4%

Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 102,4%

10 июля 2024, 06:31
Фото: 1MI
Экономика региона продолжает расти. Основной вклад в ее развитие внесла обрабатывающая промышленность.

Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по май 2024 года составил 102,4% к аналогичному периоду прошлого года. Такими данными поделился губернатор Александр Моор.

Особый вклад в развитие экономики региона вносит обрабатывающая промышленность. Наибольших успехов достигли производители электрооборудования — 129%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 119,3%, резиновых и пластмассовых изделий — 111%, пищевых продуктов — 110,8%.

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«Рост промпроизводства — это рабочие места и стабильный доход жителей, отчисления в бюджет, возможность строить новые дороги, детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты», — отметил Моор.

Ранее «Наш город» писал, что количество запущенных инвестпроектов выросло в Тюменской области на 50%. С начала года в регионе были запущены инвестпроекты на 47.8 миллиарда рублей.

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