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Газировка в Тюмени подорожала за год на 15%

Газировка в Тюмени подорожала за год на 15%

10 июля 2024, 02:44
Фото: Изображение Midjourney
По словам экспертов, это произошло из-за введения акциза и удорожания логистики. Они рассказали, стоит ли ждать очередного повышения цен.

За год газировка в Тюмени подорожала на 15%. Это связано с введением акциза на лимонады, который составляет 7 рублей на литр без НДС, рассказал эксперт СЕО Lapochka Антон Балыклов РБК Тюмень.

Операционный директор логистического оператора GLP Данил Сальников добавил, что рост цен также объясняется введением экспортных пошлин и маркировок. Кроме того, к росту издержек привели удорожание логистики и изменение курса валют.

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«Существенный скачок цен уже произошел во второй половине прошлого и в первом квартале текущего года. Структура рынка газированных напитков останется на том же уровне. А значит, сильного роста цен на газировки уже не будет», — добавил Сальников.

Балыклов добавил, что если до конца года рубль останется на том же уровне, то подорожания не будет, так как нововведений в отрасли пока не планируется.

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Рост цен на газировку прогнозировался еще осенью прошлого года. Тогда ожидалось, что стоимость лимонадов поднимется на 10%-21.3%.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени начали продавать стаканчики с перемолотым льдом. Тренд позаимствован из Южной Кореи.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Напитки#Газированные напитки#Рост цен#Новости тюмени#Акцизы#Цены
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