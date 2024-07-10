Газировка в Тюмени подорожала за год на 15%

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
За год газировка в Тюмени подорожала на 15%. Это связано с введением акциза на лимонады, который составляет 7 рублей на литр без НДС, рассказал эксперт СЕО Lapochka Антон Балыклов РБК Тюмень.
Операционный директор логистического оператора GLP Данил Сальников добавил, что рост цен также объясняется введением экспортных пошлин и маркировок. Кроме того, к росту издержек привели удорожание логистики и изменение курса валют.
«Существенный скачок цен уже произошел во второй половине прошлого и в первом квартале текущего года. Структура рынка газированных напитков останется на том же уровне. А значит, сильного роста цен на газировки уже не будет», — добавил Сальников.
Балыклов добавил, что если до конца года рубль останется на том же уровне, то подорожания не будет, так как нововведений в отрасли пока не планируется.
Рост цен на газировку прогнозировался еще осенью прошлого года. Тогда ожидалось, что стоимость лимонадов поднимется на 10%-21.3%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени начали продавать стаканчики с перемолотым льдом. Тренд позаимствован из Южной Кореи.