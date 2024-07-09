Китайские технологии против АвтоВАЗа: какую машину купить тюменцу в 2024 году?

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Китайские автомобили на российском рынке не так давно, а потому оценить качество автомобиля в перспективе проблематично. Однако, как показала практика, машины из поднебесной показали себя лучше, чем ожидалось, а потому они по сей день составляют серьезную конкуренцию рынку отечественных автомобилей.
«Много было негативных прогнозов на реализацию китайских машин в России, но зашли они достаточно хорошо и сейчас чувствуют себя на рынке уверенно. Благодаря тому, что цены достаточно невысокие, а уровень комфорта иногда достигает премиального уровня, они могут заинтересовать покупателя. Более того, качество китайский авто быстро догнало российский автопром и уже с новыми моделями его обгоняет», — рассуждает автоаналитик Сергей Нестеров.
В целом, к плюсам автомобилей китайского производства можно отнести:
Сейчас китайские автомобили оснащены подогревом, регулируемыми подлокотниками, дополнительными средствами безопасности и буквально напичканы электроникой, помогающей водителю в управлении. А потому китайские машины точно можно назвать более комфортными.
Однако стоит помнить о том, что пока, а неизвестно, как долго все эти прелести будут работать. Сложно сказать, что будет с продвинутым китайским кроссовером через 10 лет эксплуатации, потому что многие марки и модели относительно новые и о многих из них известно мало. Вдобавок к минусам китайских машин можно отнести:
Поддержка отечественного производителя не единственная причина, по которой можно предпочесть российскую машину китайской. Как минимум, стоит учитывать, что на покупке российской машины можно сэкономить, если воспользоваться льготной программой. И более того, цены на отечественные машины все же ниже, а потому за относительно невысокую стоимость можно взять автомобиль с салона. При том цены и на вторичном рынке достаточно низкие.
К тому же многие водители уже давно знакомы со слабыми местами АвтоВАЗА и поломки достаточно предсказуемы, а запчасти продаются практически в каждом дворе и поставки ждать не придется. Более того, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Lada обеспечивают более 4700 основных производственных постов.
«Российские машины более предсказуемы. С ними все автомеханики умеют работать и стоимость ремонта будет существенно ниже. Да и машины более адаптированы к российским реалиям», — говорит автоаналитик.
В целом к плюсам отечественных автомобилей можно отнести:
Однако до китайского уровня комфорта АвтоВАЗу пока далеко. В базовой комплектации может отсутствовать кондиционер и медиаплеер, а потому за такие приятные «бонусы» придется платить. А потому отечественные автомобили имеют следующие минусы:
Подводя итог, стоит отметить, что имеющийся бюджет будет значимым при выборе страны производства. Ведь российские машины можно приобрести даже с салона по цене около миллиона рублей, а на вторичном ранке и цены и того ниже. Однако стоит учитывать, что по минимальной стоимости вы получите минимальную комплектацию. Хотя за миллион китайскую машину с салону уже не купить, цены стартуют от 1,5 млн, но зато с причиной комплектацией.
А потому, если ваш бюджет едва дотягивает до миллиона, то вполне можно взять автомобиль отечественного производства. Вы можете не переживать о том, что не будет необходимой детали, так как в автомагазинах можно чуть ли не собрать Lada с нуля. Да и вести себя автомобиль будет предсказуемо.
Однако, если вам важен комфорт и вы готовы потратить на машину более 1,5 млн рублей, то стоит присмотреться к китайцам. Хоть на перспективу эти машины пока оценивать сложно, они порадуют комплектацией и более высоким уровнем безопасности.