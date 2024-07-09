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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Тюменцам рассказали, какую машину выгоднее покупать в 2024 году.

Китайские технологии против АвтоВАЗа: какую машину купить тюменцу в 2024 году?

9 июля 2024, 07:23
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали, какую машину выгоднее покупать в 2024 году.

Тюменцам рассказали, какую машину выгоднее покупать в 2024 году

В лидерах авторынка автомобили из Китая и представители отечественного производства. У машин обеих категорий есть, как приятные плюсы, так и разочаровывающие и отталкивающие минусы. Как не прогадать с покупкой?

Китайские автомобили — премиум комфорт и неизвестность

Китайские автомобили на российском рынке не так давно, а потому оценить качество автомобиля в перспективе проблематично. Однако, как показала практика, машины из поднебесной показали себя лучше, чем ожидалось, а потому они по сей день составляют серьезную конкуренцию рынку отечественных автомобилей.

«Много было негативных прогнозов на реализацию китайских машин в России, но зашли они достаточно хорошо и сейчас чувствуют себя на рынке уверенно. Благодаря тому, что цены достаточно невысокие, а уровень комфорта иногда достигает премиального уровня, они могут заинтересовать покупателя. Более того, качество китайский авто быстро догнало российский автопром и уже с новыми моделями его обгоняет», — рассуждает автоаналитик Сергей Нестеров.

В целом, к плюсам автомобилей китайского производства можно отнести:

  • Высокое техническое оснащение даже в минимальной комплектации;
  • Премиальный комфорт;
  • Недорогие запчасти;
  • Высокий уровень безопасности.

Сейчас китайские автомобили оснащены подогревом, регулируемыми подлокотниками, дополнительными средствами безопасности и буквально напичканы электроникой, помогающей водителю в управлении. А потому китайские машины точно можно назвать более комфортными.

Однако стоит помнить о том, что пока, а неизвестно, как долго все эти прелести будут работать. Сложно сказать, что будет с продвинутым китайским кроссовером через 10 лет эксплуатации, потому что многие марки и модели относительно новые и о многих из них известно мало. Вдобавок к минусам китайских машин можно отнести:

  • Отсутствие репутации;
  • Небольшой выбор седанов, преимущественно линейки состоят из кроссоверов;
  • Сомнительная адаптация к реалиям российского климата и дорогам;
  • Качество материалов и сборки.
Китайские автомобили стали популярными не так давно, однако в некоторых аспектах превосходят машины отечественного производства.Китайские автомобили стали популярными не так давно, однако в некоторых аспектах превосходят машины отечественного производства.
Китайские автомобили стали популярными не так давно, однако в некоторых аспектах превосходят машины отечественного производства.
Фото: 1MI

АвтоВАЗ — экономия и стресс

Поддержка отечественного производителя не единственная причина, по которой можно предпочесть российскую машину китайской. Как минимум, стоит учитывать, что на покупке российской машины можно сэкономить, если воспользоваться льготной программой. И более того, цены на отечественные машины все же ниже, а потому за относительно невысокую стоимость можно взять автомобиль с салона. При том цены и на вторичном рынке достаточно низкие.

К тому же многие водители уже давно знакомы со слабыми местами АвтоВАЗА и поломки достаточно предсказуемы, а запчасти продаются практически в каждом дворе и поставки ждать не придется. Более того, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Lada обеспечивают более 4700 основных производственных постов.

«Российские машины более предсказуемы. С ними все автомеханики умеют работать и стоимость ремонта будет существенно ниже. Да и машины более адаптированы к российским реалиям», — говорит автоаналитик.

В целом к плюсам отечественных автомобилей можно отнести:

  • Доступность ремонта;
  • Адаптация к российским климатическим реалиям;
  • Более низкая стоимость;
  • Гарантийное обслуживание.

Однако до китайского уровня комфорта АвтоВАЗу пока далеко. В базовой комплектации может отсутствовать кондиционер и медиаплеер, а потому за такие приятные «бонусы» придется платить. А потому отечественные автомобили имеют следующие минусы:

  • Низкий уровень комфорта;
  • Слабая базовая комплектация;
  • Слабый уровень безопасности;
  • Частые поломки.
Базовая комплектация отечественных автомобилей кратно проигрывает китайским, но автомобили АвтоВАЗа дешевле.Базовая комплектация отечественных автомобилей кратно проигрывает китайским, но автомобили АвтоВАЗа дешевле.
Базовая комплектация отечественных автомобилей кратно проигрывает китайским, но автомобили АвтоВАЗа дешевле.
Фото: 1MI

Бюджет и подходящие варианты

Подводя итог, стоит отметить, что имеющийся бюджет будет значимым при выборе страны производства. Ведь российские машины можно приобрести даже с салона по цене около миллиона рублей, а на вторичном ранке и цены и того ниже. Однако стоит учитывать, что по минимальной стоимости вы получите минимальную комплектацию. Хотя за миллион китайскую машину с салону уже не купить, цены стартуют от 1,5 млн, но зато с причиной комплектацией.

А потому, если ваш бюджет едва дотягивает до миллиона, то вполне можно взять автомобиль отечественного производства. Вы можете не переживать о том, что не будет необходимой детали, так как в автомагазинах можно чуть ли не собрать Lada с нуля. Да и вести себя автомобиль будет предсказуемо.

Однако, если вам важен комфорт и вы готовы потратить на машину более 1,5 млн рублей, то стоит присмотреться к китайцам. Хоть на перспективу эти машины пока оценивать сложно, они порадуют комплектацией и более высоким уровнем безопасности.

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