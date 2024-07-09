Китайские технологии против АвтоВАЗа: какую машину купить тюменцу в 2024 году?

Подводя итог, стоит отметить, что имеющийся бюджет будет значимым при выборе страны производства. Ведь российские машины можно приобрести даже с салона по цене около миллиона рублей, а на вторичном ранке и цены и того ниже. Однако стоит учитывать, что по минимальной стоимости вы получите минимальную комплектацию. Хотя за миллион китайскую машину с салону уже не купить, цены стартуют от 1,5 млн, но зато с причиной комплектацией.