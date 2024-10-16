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Губернатор

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Октябрь
Прямая линия с Моором. О чем тюменцы спросят губернатора?
16 октября, 01:11
Тюменский политолог рассказал о стрельбе из гранатомета по кабинету губернатора
Продолжающиеся обсуждения о «вольнице» губернаторов, наподобие действий Кадырова, Осипова или Филимонова вынудили политолога Безделова вспомнить о событиях 90-х и сравнить их с нынешним моментом.
15 октября, 14:23
Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в конце октября
Глава Тюменской области анонсировал проведение прямой линии в своих социальных сетях.
10 октября, 07:17
Сентябрь
«Газпром нефть» поддержит грантами соцпроекты в Тюмени
16 сентября, 07:10
Август
На Ямале открыли первый радиотерапевтический корпус для лечения онкологии
26 августа, 11:22
Июль
На Ямале врачи обследуют бойцов СВО без очереди и бесплатно
16 июля, 09:43
Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 102,4%
Экономика региона продолжает расти. Основной вклад в ее развитие внесла обрабатывающая промышленность.
10 июля, 06:31
Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками СВО и их семьями
8 июля, 14:41
Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина
Полномочия арестованного за взятку замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина временно приостановлены до 6 августа. Данная информация опубликована на сайте правительства Тюменской области.
5 июля, 04:23
Июнь
Очень удобно, мужики! Тюменский губернатор Моор, признался, что он подкаблучник
Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на форуме «Утро» решил откровенно поговорить с посетителями, рассказав о своих отношениях с женой
26 июня, 13:59
Тюменский региональный оператор ТЭО подвел итоги работы в паводок
25 июня, 09:27
На Ямале детям участников СВО компенсируют затраты на отдых круглогодично
25 июня, 04:00
Нововведения в законах: в Тюменской области смогут уволить губернатора
Данную поправку тюменские депутаты приняли единогласно. Аналогичные поправки теперь касаются и других чиновников.
13 июня, 07:17
Май
Все-таки уйдет? Мэр Тюмени Кухарук может занять кресло губернатора ХМАО
Главе администрации Тюмени Руслану Кухаруку вновь прочат губернаторское кресло. На этот раз в Ханты-Мансийском автономном округе.
30 мая, 04:25
Дмитрий Артюхов рассказал, что сделал Ямал для восстановления Волновахи
23 мая, 12:27
Топить будет долго: губернатора Моора испугал предстоящий паводок в Тобольске
22 мая, 06:01
Апрель
Дмитрий Артюхов планирует на Ямале объявить 2025-й Годом героев
27 апреля, 10:37
Обнаружили посреди ночи: в Ишиме прорвало дамбу. ВИДЕО
22 апреля, 03:19
Ямальский тундровик подарил Владимиру Путину особенного белоснежного оленя
13 апреля, 15:29
Глава МЧС России и губернатор Моор выехали в Ялуторовский район
Волна паводка в регионе ожидается в ближайшие дни. Александр Куренков лично проконтролирует, как в Тюменской области проходит подготовка.
10 апреля, 06:12

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