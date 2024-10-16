Губернатор

Тюменский политолог рассказал о стрельбе из гранатомета по кабинету губернатора

Продолжающиеся обсуждения о «вольнице» губернаторов, наподобие действий Кадырова, Осипова или Филимонова вынудили политолога Безделова вспомнить о событиях 90-х и сравнить их с нынешним моментом.