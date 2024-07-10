11 человек наказали за неявку в военкоматы Тюменской области

Размер штрафа за неявку в военкомат составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Чирков напомнил, что призывники обязаны явиться в военкомат, даже если не получили повестки. За неявку могут грозить ограничения в выезде за границу, получении кредитов и совершении любых регистрационных действий.