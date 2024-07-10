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11 человек наказали за неявку в военкоматы Тюменской области

11 человек наказали за неявку в военкоматы Тюменской области

10 июля 2024, 06:01
Фото: 1MI
Всех уклонистов привлекли к административной ответственности. Размер штрафа за неявку в военкомат достигает 30 тысяч рублей.

11 жителей Тюменской области привлекли к административной ответственности за неявку в военкомат. Об этом сообщил региональный военный комиссар Сергей Чирков на пресс-конференции.

Размер штрафа за неявку в военкомат составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Чирков напомнил, что призывники обязаны явиться в военкомат, даже если не получили повестки. За неявку могут грозить ограничения в выезде за границу, получении кредитов и совершении любых регистрационных действий.

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Ранее «Наш город» писал, что 24-летний тюменец полгода прятался в квартире, чтобы не идти в армию. Молодого человека оштрафовали, но ему придется отслужить даже с судимостью.

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