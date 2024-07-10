11 человек наказали за неявку в военкоматы Тюменской области

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
11 жителей Тюменской области привлекли к административной ответственности за неявку в военкомат. Об этом сообщил региональный военный комиссар Сергей Чирков на пресс-конференции.
Размер штрафа за неявку в военкомат составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Чирков напомнил, что призывники обязаны явиться в военкомат, даже если не получили повестки. За неявку могут грозить ограничения в выезде за границу, получении кредитов и совершении любых регистрационных действий.
Ранее «Наш город» писал, что 24-летний тюменец полгода прятался в квартире, чтобы не идти в армию. Молодого человека оштрафовали, но ему придется отслужить даже с судимостью.