Количество запущенных инвестпроектов выросло в Тюменской области на 50%

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
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Updated Сегодня, 03:10
В первом полугодии 2024 года в Тюменской области выросло количество запущенных инвестпроектов. По сравнению с первым кварталом 2023 года, их стало больше на 50%, рассказали специалисты «ТендерПро» РБК Тюмень.
С начала года в регионе были запущены инвестпроекты на 47.8 миллиарда рублей. Реализация каждого четвертого проекта обходится более чем в два миллиарда рублей, а в каждый второй проект вкладываются до миллиарда рублей.
«Тюменская область уже не первый год входит в число привлекательных регионов России для инвестиций. Среди инвестпроектов встречаются проекты в сельском хозяйстве и энергетике. Однако их доля среди всех объектов всего 16%. Преимущественно же в первые шесть месяцев 2024 года бизнес запускал инвестиционные проекты в сферах промышленности — 29,2% от всех объектов, жилой — 26,5% и коммерческой недвижимости — 25%». — рассказал исполнительный директор «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени самым дорогим продаваемым бизнесом стала пекарня за 200 миллионов рублей. В рейтинг также попали магазин одежды и мебельное производство.