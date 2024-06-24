В ГК «Титан» рассказали о перспективах развития химической промышленности в России

Сейчас группа компаний активно работает над семью проектами по импортозамещению в области малотоннажной и среднетоннажной химии. В ближайшем будущем планируется запустить в промышленное производство три проекта — метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Михаил Сутягинский отметил, что в Российской Федерации пока еще не налажено производство изофорона и полибутилентерефталата, и компания сможет полностью закрыть потребности в этих продуктах на внутреннем рынке, сообщают «Новые Известия».