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Updated Сегодня, 13:54

В ГК «Титан» рассказали о перспективах развития химической промышленности в России

В ГК «Титан» рассказали о перспективах развития химической промышленности в России

24 июня 2024, 13:54
Фото: Пресс служба ГК «Титан»
Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ГК «Титан», рассказал о соглашениях, заключенных на площадке ПМЭФ-2024, и о проектах, направленных на развитие российской химической промышленности. Группа компаний «Титан» занимает лидирующие позиции в этой отрасли.

Сейчас группа компаний активно работает над семью проектами по импортозамещению в области малотоннажной и среднетоннажной химии. В ближайшем будущем планируется запустить в промышленное производство три проекта — метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Михаил Сутягинский отметил, что в Российской Федерации пока еще не налажено производство изофорона и полибутилентерефталата, и компания сможет полностью закрыть потребности в этих продуктах на внутреннем рынке, сообщают «Новые Известия».

В 2025 году ГК «Титан» планирует запустить завод по производству силикагелей и силиказолей в Нижегородской области, в городе Дзержинске, а в 2026 году будет создана вторая очередь производства ПЭТ/ПБТ в Пскове.

В последние годы компания успешно реализовала проекты по реконструкции производства фенола-ацетона и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Заводы «Титана» являются крупнейшими в России по производству этих продуктов.

В 2021 году, в условиях дефицита антисептиков и спиртосодержащей продукции, группа компаний «Титан» запустила производство изопропилового спирта объемом шестьдесят тысяч тонн в год. Обладающий высоким качеством, этот продукт является основным сырьем для таких отраслей, как химическая, лакокрасочная, авиационная, а также для медицины и нефтепереработки.

Как сообщили в ГК «Титан», в 2025 году компания удвоит свои инвестиции — до 15 млрд рублей. Компания реализует проекты общей стоимостью более 350 миллиардов рублей. Производственный план на текущий год составляет около 800 000 тонн. Ожидаемая выручка — 60 млрд рублей.

Фото: Пресс служба ГК «Титан»

Михаил Сутягинский сообщил, что на ПМЭФ-2024 были заключены важные договоры, включая партнерское соглашение с Газпромбанком для реализации проекта ЭП-600 в Омской области.

На форуме также была подписана договоренность между группой компаний «Титан», Акционерным банком «РОССИЯ» и правительством Омской области. Соглашение касается разработки и реализации инвестиционных проектов в области мало- и среднетоннажной химии.

Руководитель ГК «Титан» подчеркнул важность достижения технологического лидерства в химической сфере. Он сообщил, что компания активно занимается разработкой новых проектов, развивает свою научную базу, внедряет инновационные технологии и создает кадровый резерв. В регионах присутствия группы компаний открываются инжиниринговые центры, занимающиеся научными изысканиями, разработками и внедрением современной полимерной продукции.

На данный момент функционирует научный кластер в Омске. В ближайшее время подобная структура появится в Пскове. По мнению Сутягинского, такие научные центры будут способствовать развитию технологий в российской химической промышленности.

#Общество
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