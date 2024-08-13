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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Тюмени выросли цены на незаконном рынке интим-услуг

В Тюмени выросли цены на незаконном рынке интим-услуг

13 августа 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, что в Тюмени выросли цены на незаконные интим-услуги. Рост цен связан с давлением на «ночных бабочек» со стороны силовиков и криминальных элементов, сообщает издание URA.RU со ссылкой на свой источник.

Цены на интим-услуги в Тюмени выросли примерно на 20 процентов. Проститутки рассказывают, что их работа достаточно рисковая.

— С одной стороны, их могут наказать представители силовых структур, поскольку проституция это незаконно. С другой — проститутки боятся криминальных элементов, которые могут доставить им немало проблем, — сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вообще, штраф за занятие проституцией составляет от 1 до 2 тысяч рублей, участникам грозит административная ответственность. При этом организаторы такого рода бизнеса могут получить до 10 лет тюрьмы после возбуждения уголовного дела.

В новогодние праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами
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Ранее «Наш город» писал о том, что в новогодние праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами. Спрос вырос на 17%.

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