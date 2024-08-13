В Тюмени выросли цены на незаконном рынке интим-услуг

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Цены на интим-услуги в Тюмени выросли примерно на 20 процентов. Проститутки рассказывают, что их работа достаточно рисковая.
— С одной стороны, их могут наказать представители силовых структур, поскольку проституция это незаконно. С другой — проститутки боятся криминальных элементов, которые могут доставить им немало проблем, — сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Вообще, штраф за занятие проституцией составляет от 1 до 2 тысяч рублей, участникам грозит административная ответственность. При этом организаторы такого рода бизнеса могут получить до 10 лет тюрьмы после возбуждения уголовного дела.
Ранее «Наш город» писал о том, что в новогодние праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами. Спрос вырос на 17%.