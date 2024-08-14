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Медведица с медвежатами вышла к людям в Тобольском районе

Медведица с медвежатами вышла к людям в Тобольском районе

14 августа 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
В селе Аремзяны Тобольского района медведица с детьми вышла к людям. Кадры инцидента появились в социальных сетях.<br/> Жители предупреждают друг друга о возможной опасности. Впрочем, на кадрах звери виду себя не агрессивно.

Эксперты советуют при встрече с медведем не паниковать и постараться незаметно удалиться. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, громкими звуками, выстрелом в воздух.

Видео: Типичный Тобольск

Кроме того, зверю никогда нельзя смотреть в глаза. Пристальный взгляд животные воспринимают, как подготовку к атаке.

Ранее «Наш город» писал, что медвежьи следы заметили в районе спортивно-туристического комплекса «Красная горка», расположенного в Ишимском районе.

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