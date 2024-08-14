Медведица с медвежатами вышла к людям в Тобольском районе

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Эксперты советуют при встрече с медведем не паниковать и постараться незаметно удалиться. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, громкими звуками, выстрелом в воздух.
Кроме того, зверю никогда нельзя смотреть в глаза. Пристальный взгляд животные воспринимают, как подготовку к атаке.
Ранее «Наш город» писал, что медвежьи следы заметили в районе спортивно-туристического комплекса «Красная горка», расположенного в Ишимском районе.