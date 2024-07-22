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Под Ишимом заметили медвежьи следы

«Ягоды оберегает»: рядом с тюменским туркомплексом заметили медвежьи следы

22 июля 2024, 06:57
Фото: Ишим пере Подслушано

Под Ишимом заметили медвежьи следы

Медвежьи следы заметили в районе спортивно-туристического комплекса «Красная горка», расположенного в Ишимском районе.
«На „Красной горке“ свежие следы медведя. Будьте осторожны», — предупредили грибников и ягодников местные жители.
Фото: Ишим пере Подслушано

Ишимцы предположили, что вероятнее всего, косолапый где-то обитает неподалеку от туркомплекса, так как его следы в данном районе замечают уже не в первый раз. Ранее медвежьи следы жители района обнаружили в июне этого года.

«Ягоды и грибы оберегает», — отметили местные жители.

Впрочем, любителей тихой охоты гуляющий по окрестностям медведь не пугает — ишимцы отмечают, что продолжат сбор дикоросов.

Ранее «Наш Город» писал, что в лесах Тюменской области появились грузди. За сбором данного вида грибов можно смело отправляться в лесные массивы по Московскому, Велижанскому трактам, в леса Исетского района, Верхней Тавды и села Кулаково.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Медведи#Ишимский район
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