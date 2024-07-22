«Ягоды оберегает»: рядом с тюменским туркомплексом заметили медвежьи следы

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
«На „Красной горке“ свежие следы медведя. Будьте осторожны», — предупредили грибников и ягодников местные жители.
Ишимцы предположили, что вероятнее всего, косолапый где-то обитает неподалеку от туркомплекса, так как его следы в данном районе замечают уже не в первый раз. Ранее медвежьи следы жители района обнаружили в июне этого года.
«Ягоды и грибы оберегает», — отметили местные жители.
Впрочем, любителей тихой охоты гуляющий по окрестностям медведь не пугает — ишимцы отмечают, что продолжат сбор дикоросов.
Ранее «Наш Город» писал, что в лесах Тюменской области появились грузди. За сбором данного вида грибов можно смело отправляться в лесные массивы по Московскому, Велижанскому трактам, в леса Исетского района, Верхней Тавды и села Кулаково.