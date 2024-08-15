В Тюмени снова подорожали отечественные авто

В Тюменской области подержанные авто тоже в ходу, но не те, о которых говорилось ранее. Популярны тут корейцы, японцы, вроде «Тойоты», ну и «АвтоВАЗ», только с актуальными марками, типа «Гранты». И если последнее еще вполне доступно, то что делать с иномарками, которые тоже не молодеют? Ведь велика вероятность, что детали можно будет не найти уже очень скоро. Пересаживаться на отечественное? За такие деньги?