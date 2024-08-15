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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Тюмени снова подорожали отечественные авто

В Тюмени снова подорожали отечественные авто

15 августа 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
14 августа концерн «АвтоВАЗ» вновь повысил цены на свои машины. В среднем от 20 до 45 тысяч. Машины становятся все более недоступными, по этому показателю приближаясь в ситуации в СССР.

Седан, лифтбэк и универсал Granta стали дороже на 20 тысяч рублей, а седан и лифтбек в спортивных версиях — на 25 тысяч рублей.

Туда же ушли и «Нивы». Вариант «Тревел» — дороже на 31 или 45 тысяч, в зависимости от модели, об этом пишут «Новые Известия».

Lada или китаец?

Что любопытно, это уже четвертое повышение цен на российские авто только за эти полгода. Причем шли они, что называется, нос к носу, месяц за месяцем. С мая и вплоть по август. Ну и, конечно, довольно интересно осознавать, что сейчас на рынке-то, кроме отечественного, нечего купить. Либо «Лада», либо китайцы.

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А что же делать, если авто в стране недоступно? Пересаживаться на велосипед? Неплохая опция. Но россияне делают ход конем. И покупают что-то подержанное. Например, старенькую «семерку» или «пятерку». Первая — так вообще самая популярная машина среди подержанных во всей стране.

А какие альтернативы? По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, в будущем купить себе машину смогут только 5-7% населения. И это даже с автокредитом! Все возвращается ко временам СССР, когда за «Запорожцем» приходилось стоять в очереди несколько лет, да и копить примерно столько же.

Еще одна аналогия — Куба. Где из-за нищеты и отсутствия новых авто люди до сих пор ездят на автопроме времен хрущевского СССР.

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Тюмень — без авто?

В Тюменской области подержанные авто тоже в ходу, но не те, о которых говорилось ранее. Популярны тут корейцы, японцы, вроде «Тойоты», ну и «АвтоВАЗ», только с актуальными марками, типа «Гранты». И если последнее еще вполне доступно, то что делать с иномарками, которые тоже не молодеют? Ведь велика вероятность, что детали можно будет не найти уже очень скоро. Пересаживаться на отечественное? За такие деньги?

Что еще интересней. Тюмень — один из лидеров по стране в вопросе долгов по кредитам. В частности, по ссудам на авто. За последние только полгода число кредитов выросло на 30%. а будут ли в регионе брать еще более невыгодные кредиты и дальше, если машины все более и более недоступны? Вопрос риторический, однако, возможно, время поставит все на свои места.

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#Александр Смирнов#Тюмень#Россия#Авто#Стоимость авто
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