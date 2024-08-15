В Тюмени снова подорожали отечественные авто

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Седан, лифтбэк и универсал Granta стали дороже на 20 тысяч рублей, а седан и лифтбек в спортивных версиях — на 25 тысяч рублей.
Туда же ушли и «Нивы». Вариант «Тревел» — дороже на 31 или 45 тысяч, в зависимости от модели, об этом пишут «Новые Известия».
Что любопытно, это уже четвертое повышение цен на российские авто только за эти полгода. Причем шли они, что называется, нос к носу, месяц за месяцем. С мая и вплоть по август. Ну и, конечно, довольно интересно осознавать, что сейчас на рынке-то, кроме отечественного, нечего купить. Либо «Лада», либо китайцы.
А что же делать, если авто в стране недоступно? Пересаживаться на велосипед? Неплохая опция. Но россияне делают ход конем. И покупают что-то подержанное. Например, старенькую «семерку» или «пятерку». Первая — так вообще самая популярная машина среди подержанных во всей стране.
А какие альтернативы? По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, в будущем купить себе машину смогут только 5-7% населения. И это даже с автокредитом! Все возвращается ко временам СССР, когда за «Запорожцем» приходилось стоять в очереди несколько лет, да и копить примерно столько же.
Еще одна аналогия — Куба. Где из-за нищеты и отсутствия новых авто люди до сих пор ездят на автопроме времен хрущевского СССР.
В Тюменской области подержанные авто тоже в ходу, но не те, о которых говорилось ранее. Популярны тут корейцы, японцы, вроде «Тойоты», ну и «АвтоВАЗ», только с актуальными марками, типа «Гранты». И если последнее еще вполне доступно, то что делать с иномарками, которые тоже не молодеют? Ведь велика вероятность, что детали можно будет не найти уже очень скоро. Пересаживаться на отечественное? За такие деньги?
Что еще интересней. Тюмень — один из лидеров по стране в вопросе долгов по кредитам. В частности, по ссудам на авто. За последние только полгода число кредитов выросло на 30%. а будут ли в регионе брать еще более невыгодные кредиты и дальше, если машины все более и более недоступны? Вопрос риторический, однако, возможно, время поставит все на свои места.