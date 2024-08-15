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В Тюмени за 5 миллионов рублей отреставрируют дом мещанки Рубцовой на Дзержинского

В Тюмени за 5 миллионов рублей отреставрируют дом мещанки Рубцовой на Дзержинского

15 августа 2024, 12:11
Фото: 1MI
В Тюмени планируется реставрация дома мещанки Рубцовой, который расположен на улице Дзержинского, в центре города. Стоимость закупки составляет более 5 миллионов рублей.

Дом мещанки Рубцовой, находящийся по адресу улица Дзержинского, 34, отремонтируют более чем за 5 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость, согласно описанию закупки — 5 миллионов 297 тысяч рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

В техзадании указано, что все реставрационные работы должны быть завершены до 6 ноября 2024 года.

Описание закупкиОписание закупки
Описание закупки
Фото: Госзакупки

Согласно исторической справке, изначально дом принадлежал мещанке Рубцовой, был построен в 1909 году. В 1913 году в этом доме располагалось фотоателье Луки Ивановича Родионова.

Там также находилась реставрационная мастерская семьи Шитовых. В 2019 году здесь произошел страшный пожар.

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