В Тюмени за 5 миллионов рублей отреставрируют дом мещанки Рубцовой на Дзержинского

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Дом мещанки Рубцовой, находящийся по адресу улица Дзержинского, 34, отремонтируют более чем за 5 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Начальная стоимость, согласно описанию закупки — 5 миллионов 297 тысяч рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
В техзадании указано, что все реставрационные работы должны быть завершены до 6 ноября 2024 года.
Согласно исторической справке, изначально дом принадлежал мещанке Рубцовой, был построен в 1909 году. В 1913 году в этом доме располагалось фотоателье Луки Ивановича Родионова.
Там также находилась реставрационная мастерская семьи Шитовых. В 2019 году здесь произошел страшный пожар.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти разрешили открыть винный бар в историческом доме Панкратьева.