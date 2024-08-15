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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:01

В Тюмени усилят меры безопасности — когда?

В Тюмени усилят меры безопасности — когда?

15 августа 2024, 10:58
Фото: 1MI
Меры безопасности будут усилены в Тюмени в День знаний и в Единый день голосования. Решение было принято губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает информационный центр правительства региона.

На заседании областной Антитеррористической комиссии Александр Моор принял решение усилить меры безопасности в День Знаний, 2 сентября и в Единый день голосования, 8 сентября.

В соответствующем сообщении указано, что 8 сентября на всех 112 избирательных участках будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности.

В это время полицейские, сотрудники Росгвардии и подразделения МЧС будут контролировать общественный порядок в усиленном режиме. Особенно это касается мест массового скопления людей.

Напомним, в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября.

В Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября — почему?
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября. Об этом информирует Министерство просвещения нашей страны.

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