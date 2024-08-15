В Тюмени усилят меры безопасности — когда?

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
На заседании областной Антитеррористической комиссии Александр Моор принял решение усилить меры безопасности в День Знаний, 2 сентября и в Единый день голосования, 8 сентября.
В соответствующем сообщении указано, что 8 сентября на всех 112 избирательных участках будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности.
В это время полицейские, сотрудники Росгвардии и подразделения МЧС будут контролировать общественный порядок в усиленном режиме. Особенно это касается мест массового скопления людей.
Напомним, в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября. Об этом информирует Министерство просвещения нашей страны.