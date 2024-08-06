В Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября — почему?

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Стало известно, что в Тюменской области в 2024 году праздничные линейки и торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний пройдут не 1, а 2 сентября. Дело в том, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.
Отмечается, что при составлении графика школьных четвертей и каникул на 2024-2025 учебный год Министерство просвещения России принимало во внимание производственный календарь на следующий год.
Таким образом, тюменские преподаватели и школьники пойдут в образовательные учреждения на один день позже.
Ранее мы писали о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Тюмени в 2024 году. По оценкам аналитиков, в этом году сборы в школу обойдутся на 10% дороже, чем в прошлом.