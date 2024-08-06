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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября — почему?

В Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября — почему?

6 августа 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году торжественные линейки в российских школах перенесли на 2 сентября. Об этом информирует Министерство просвещения нашей страны.

Стало известно, что в Тюменской области в 2024 году праздничные линейки и торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний пройдут не 1, а 2 сентября. Дело в том, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.

Отмечается, что при составлении графика школьных четвертей и каникул на 2024-2025 учебный год Министерство просвещения России принимало во внимание производственный календарь на следующий год.

Таким образом, тюменские преподаватели и школьники пойдут в образовательные учреждения на один день позже.

Опять подорожало! Сколько стоит собрать ребенка в школы в Тюмени в 2024 году?
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Ранее мы писали о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Тюмени в 2024 году. По оценкам аналитиков, в этом году сборы в школу обойдутся на 10% дороже, чем в прошлом.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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