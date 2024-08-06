Это крах? Что делать тюменцам, не поступившим в вуз в 2024 году?

Специалист рассказал, что делать тюменцам, не поступившим в вуз

В Тюменских университетах завершилась кампания по приему абитуриентов на бюджет. Для тех, кому не хватило баблов, событие стало разочарованием. Однако отчаиваться не стоит. По словам специалиста центра развития карьеры Ирина Дубовицкой, у выпускников еть еще масса вариантов.