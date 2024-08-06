Это крах? Что делать тюменцам, не поступившим в вуз в 2024 году?

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Еще есть время, чтобы оформить документы на платное обучение. Цены варьируются от 65 тысяч рублей в год. Специалист центра развития карьеры Ирина Дубовицкая указывает, что оформление кредитов на образование достаточно популярная практика.
Однако, если финансовой возможности на платное обучение нет, можно обойтись и без серьезных трат. Например, поступить в среднее специальное учебное заведение.
«Некоторые специальности сходны с теми, что преподают в вузах, а при трудоустройстве котируются оба диплома», — указывает специалист.
Также можно посвятить грядущий учебный год работе или «поиску себя». Дубовицкая указывает, что во многих странах есть «Gap year» — это год между школой и университетом, который выпускники посвящают самопознанию.
«Нет ничего страшного в том, что вы не поступили в этом году. Ничего не мешает вам попытать удачу в следующем. Хотя может быть через год вы уже найдете свое дело, которое не потребует от вас поступления вовсе», — говорит эксперт.
Отметим, что сейчас во многих компаниях опыт работы и портфолио ценится выше, чем наличие диплома по профильному направлению.