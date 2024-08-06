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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Специалист рассказал, что делать тюменцам, не поступившим в вуз.

Это крах? Что делать тюменцам, не поступившим в вуз в 2024 году?

6 августа 2024, 10:21
Фото: 1MI
Специалист рассказал, что делать тюменцам, не поступившим в вуз.

Специалист рассказал, что делать тюменцам, не поступившим в вуз

В Тюменских университетах завершилась кампания по приему абитуриентов на бюджет. Для тех, кому не хватило баблов, событие стало разочарованием. Однако отчаиваться не стоит. По словам специалиста центра развития карьеры Ирина Дубовицкой, у выпускников еть еще масса вариантов.

Еще есть время, чтобы оформить документы на платное обучение. Цены варьируются от 65 тысяч рублей в год. Специалист центра развития карьеры Ирина Дубовицкая указывает, что оформление кредитов на образование достаточно популярная практика.

Однако, если финансовой возможности на платное обучение нет, можно обойтись и без серьезных трат. Например, поступить в среднее специальное учебное заведение.

«Некоторые специальности сходны с теми, что преподают в вузах, а при трудоустройстве котируются оба диплома», — указывает специалист.

Также можно посвятить грядущий учебный год работе или «поиску себя». Дубовицкая указывает, что во многих странах есть «Gap year» — это год между школой и университетом, который выпускники посвящают самопознанию.

«Нет ничего страшного в том, что вы не поступили в этом году. Ничего не мешает вам попытать удачу в следующем. Хотя может быть через год вы уже найдете свое дело, которое не потребует от вас поступления вовсе», — говорит эксперт.

Отметим, что сейчас во многих компаниях опыт работы и портфолио ценится выше, чем наличие диплома по профильному направлению.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Высшее образование#Вузы
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