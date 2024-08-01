В Тюменской области побит рекорд по количеству 100-бальников

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Такой показатель стал рекордным для Тюменской области. Так, в 2023 году, набравших максимальный балл ЕГЭ было 68 человек, в 2022 — 52.
Чаще всего на 100 баллов сдавали математику. Отмечается, что средний балл, в целом, вырос по естественно-научным предметам.
Кроме того, впервые сразу два тюменца набрали по 100 баллов по каждому из трёх предметов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские учителя, подготовившие выпускников-стобалльников, получат по 100 тысяч рублей. Решение о выплате педагогам так называемой премии приняли региональные власти.