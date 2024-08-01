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Published Сегодня, 05:03

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Updated Сегодня, 05:05

В Тюменской области побит рекорд по количеству 100-бальников

В Тюменской области побит рекорд по количеству 100-бальников

1 августа 2024, 05:03
Фото: 1MI
В этом году в Тюменской области ЕГЭ на 100 балов сдал 91 человек. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.
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Дети

Такой показатель стал рекордным для Тюменской области. Так, в 2023 году, набравших максимальный балл ЕГЭ было 68 человек, в 2022 — 52.

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Чаще всего на 100 баллов сдавали математику. Отмечается, что средний балл, в целом, вырос по естественно-научным предметам.

Кроме того, впервые сразу два тюменца набрали по 100 баллов по каждому из трёх предметов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские учителя, подготовившие выпускников-стобалльников, получат по 100 тысяч рублей. Решение о выплате педагогам так называемой премии приняли региональные власти.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#ЕГЭ
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