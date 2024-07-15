Для тюменских школьников-мигрантов снимут фильм о жизни в России

Ранее «Наш город» сообщал, что фальшивый документ обнаружили у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина во время внутренней проверки. Данную информацию подтвердили в мэрии Тобольска и добавили, что в настоящее время чиновник уже уволен.