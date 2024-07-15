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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Для тюменских школьников-мигрантов снимут фильм о жизни в России

Для тюменских школьников-мигрантов снимут фильм о жизни в России

15 июля 2024, 09:54
Фото: 1MI
Тюменским школьникам, которые приехали в Россию из стран СНГ, будут показывать фильм о жизни в России. Съемки материала уже начались.
Сюжет
Дети

Предполагается, что фильм поможет детям из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, Беларуси и Украины быстрее адаптироваться к культуре нашей страны, а также избежать межнациональных конфликтов.

«Это будут мини-фильмы под общим названием „Жить и учиться в России“. Они расскажут о культуре, обычаях и традициях русского населения, межкультурном взаимоуважении, основах поведения в гражданском обществе, семейных ценностях и патриотизме», — пишет NEFT.

Авторы проекта из Тюмени выиграли грант на реализацию и уже начали съемку фильмов, которые с 1 сентября будут показывать в тюменских школах.

Ранее «Наш город» сообщал, что фальшивый документ обнаружили у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина во время внутренней проверки. Данную информацию подтвердили в мэрии Тобольска и добавили, что в настоящее время чиновник уже уволен.

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