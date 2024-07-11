Схема раскрыта! Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Роли в группировку были распределены так, что иностранец искал «клиентов», а тюменка составляла на них договоры гражданско-правового характера, что считалось основанием для продления возможности пребывания в России. Документы выдавались мигрантам за денежное вознаграждение.
«В отношении указанных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по статье „организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору“. За совершение указанного уголовного преступления подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Отметим, что ранее аналогичную схему организации канала нелегальной миграции сотрудники ФСБ раскрыли в ХМАО. Договоры ГПХ мигрантам также продавала организованная преступная группировка.
Ранее «Наш город» сообщал о том что Нижнетавдинский районный суд выдворил из Тюмени гражданку Азербайджана с детьми.