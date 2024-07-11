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Updated Сегодня, 14:30

Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции.

Схема раскрыта! Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции

11 июля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции.

Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции

Безработный выходец из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения вступил в сговор с 45-летней тюменкой. Совместно они оформляли фиктивные трудовые договоры для иностранцев, желавших продлить срок пребывания в стране.
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Арест

Роли в группировку были распределены так, что иностранец искал «клиентов», а тюменка составляла на них договоры гражданско-правового характера, что считалось основанием для продления возможности пребывания в России. Документы выдавались мигрантам за денежное вознаграждение.

«В отношении указанных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по статье „организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору“. За совершение указанного уголовного преступления подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции.Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции.
Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции.
Фото: РУФСБ России по Тюменской области.

Отметим, что ранее аналогичную схему организации канала нелегальной миграции сотрудники ФСБ раскрыли в ХМАО. Договоры ГПХ мигрантам также продавала организованная преступная группировка.

Ранее «Наш город» сообщал о том что Нижнетавдинский районный суд выдворил из Тюмени гражданку Азербайджана с детьми.

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