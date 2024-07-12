В рейтинг регионов по результатам ЕГЭ попала Тюменская область

В России ЕГЭ на 300 баллов сдал 41 выпускник, более трети из них — из Москвы и Подмосковья. По данным ТАСС, 300 баллов получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Тюменской, Тульской и Нижегородской областей.