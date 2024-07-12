В рейтинг регионов по результатам ЕГЭ попала Тюменская область

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
В России ЕГЭ на 300 баллов сдал 41 выпускник, более трети из них — из Москвы и Подмосковья. По данным ТАСС, 300 баллов получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Тюменской, Тульской и Нижегородской областей.
В Краснодарском и Алтайском краях, Самарской, Новосибирской, Кировской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Амурской областях, а также Калмыкии, ЯНАО и ДНР по одному 300-балльнику.
Всего в Тюменской области 77 стобалльников, которые сдали на высший балл экзамены по восьми предметам. Они получат от губернатора по 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» рассказал, в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение. За год придется заплатить минимум 150 тысяч рублей.