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В рейтинг регионов по результатам ЕГЭ попала Тюменская область

В рейтинг регионов по результатам ЕГЭ попала Тюменская область

12 июля 2024, 04:29
Фото: 1MI
В целом по России ЕГЭ на 300 баллов сдал 41 выпускник. Двое из них — из Тюменской области.

В России ЕГЭ на 300 баллов сдал 41 выпускник, более трети из них — из Москвы и Подмосковья. По данным ТАСС, 300 баллов получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Тюменской, Тульской и Нижегородской областей.

В Краснодарском и Алтайском краях, Самарской, Новосибирской, Кировской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Амурской областях, а также Калмыкии, ЯНАО и ДНР по одному 300-балльнику.

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Всего в Тюменской области 77 стобалльников, которые сдали на высший балл экзамены по восьми предметам. Они получат от губернатора по 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» рассказал, в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение. За год придется заплатить минимум 150 тысяч рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экзамены#ЕГЭ#Выпускники
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