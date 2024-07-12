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Шесть ресторанов Тюмени кормили гостей опасным мясом

Шесть ресторанов Тюмени кормили гостей опасным мясом

12 июля 2024, 03:47
Фото: 1MI
На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. В них готовили блюда из подозрительной говядины, баранины и конины.

Шесть заведений в Тюмени кормили гостей опасным мясом. Это выяснилось в ходе проверок, проведенных специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в период с 5 по 10 июля.

На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. У «Шашлык здесь» и «Hayat cafe» не было документов на баранину и говядину, у «Шашлычной 172» — на говядину, баранину и рыбу, а у «Astanafood» — на говядину и конину. У кафе «Суши love» отсутствовали документы на всю продукцию, а кафе «Гренкабар» в принципе не зарегистрировано в системах «Цербер» и «Меркурий».

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Отсутствие документов или регистрации означает, что продукция может быть опасна для жизни посетителей. Заведениям объявлены предостережения, информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор.

Ранее «Наш город» писал, что посетители тюменского гипермаркета обнаружили в аквариумах мертвую рыбу. По их словам, на весь магазин воняет тухлятиной.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Нарушения#Проверки#Ресторан#Мясо#Шашлыки
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