Шесть ресторанов Тюмени кормили гостей опасным мясом

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Шесть заведений в Тюмени кормили гостей опасным мясом. Это выяснилось в ходе проверок, проведенных специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в период с 5 по 10 июля.
На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. У «Шашлык здесь» и «Hayat cafe» не было документов на баранину и говядину, у «Шашлычной 172» — на говядину, баранину и рыбу, а у «Astanafood» — на говядину и конину. У кафе «Суши love» отсутствовали документы на всю продукцию, а кафе «Гренкабар» в принципе не зарегистрировано в системах «Цербер» и «Меркурий».
Отсутствие документов или регистрации означает, что продукция может быть опасна для жизни посетителей. Заведениям объявлены предостережения, информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш город» писал, что посетители тюменского гипермаркета обнаружили в аквариумах мертвую рыбу. По их словам, на весь магазин воняет тухлятиной.