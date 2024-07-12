Шесть ресторанов Тюмени кормили гостей опасным мясом

На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. У «Шашлык здесь» и «Hayat cafe» не было документов на баранину и говядину, у «Шашлычной 172» — на говядину, баранину и рыбу, а у «Astanafood» — на говядину и конину. У кафе «Суши love» отсутствовали документы на всю продукцию, а кафе «Гренкабар» в принципе не зарегистрировано в системах «Цербер» и «Меркурий».