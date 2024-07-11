Перед нами целый мир. Пять лучших мест России, которые могут посетить тюменцы

Нельзя сказать, что Кавказ — это прямо-таки необычное место для отдыха. Скорее, наоборот, некоторые даже предпочитают ездить на курорты, например, в Дагестан. Но у нас речь не о курортах. Поездка в отпуск на Кавказ — прекрасная возможность увидеть потрясающе красивые горы Домбая и водопады Архыза, а также побывать на самом большом озере Северного Кавказа — горном водоеме Кезеной Ам. А еще в числе кавказских достопримечательностей — знаменитый Эльбрус и захватывающий вид на него с горы Чегет и плато Бермамыт, Самурский лес, Софийские озера в окружении девственной природы, Даргавский некрополь и многое другое.