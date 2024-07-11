Перед нами целый мир. Пять лучших мест России, которые могут посетить тюменцы

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Из-за закрытых границ люди наконец стали познавать свою страну. Внутренний туризм в России уже процветает и даже бьет рекорды. Так, например, в прошлом году поток туристов в пределах России вырос до 78 миллионов поездок. Это стало абсолютным рекордом за всю историю страны. Но при этом ждут отечественные операторы и власти страны нового рекорда уже сейчас. К концу года, по прогнозам аналитиков, туры внутри России станут еще популярней, достигая отметки в 80 миллионов.
При этом популярными, безусловно, остаются курорты. Сочи, Адлер, Краснодар. Сюда ежегодно приезжает около 12 миллионов туристов, а в 2023 году это число достигло почти 19 миллионов.
Причины довольно понятны. Из-за санкции турпотоку некуда деваться. Визу в страны Шенгена получать дорого и долго, а в некоторые страны могут и вовсе не пустить. Популярная Турция в этом году столкнулась с проблемами в аэропортах, поэтому там отдыха может и не случиться. Так что, многие, еще не оценившие туризм в России по достоинству, начинают присматриваться к внутренним путевкам.
Не отстает по популярности в покупке внутренних туров и Тюмень. Как рассказали «Нашему Городу» в одном из крупных турагентств, их поток туристов состоит из покупателей внутренних туров почти на 100%. В основном, это конечно, Краснодарский край. Туры за рубеж, такие как Тайланд, Египет, ОАЭ — это буквально единичные случаи. Даже разработанный компанией тур «Тюмень-Астана» куда популярней.
Но если внутренний туризм так популярен, то почему люди все чаще говорят, что в этом году отдыхать негде? Очевидно, что проблема в ценах. И Сочи, и Адлер, и Краснодар влетают в копеечку, иногда даже дороже Турции. Так не повод ли это посмотреть в другую сторону?
Но лучшие курорты в стране — это далеко не всегда пляж, море и жара. Ведь отдохнуть можно, побывав в тех местах, где есть на что посмотреть. Благо, таких мест в России достаточно. Их собрал вместе Newia.ru.
Островок Европы в огромной России. вы сможете увидеть старинные немецкие особняки, кирхи и готические храмы, уникальные здания прусской архитектуры, прогуляться по побережью Балтийского моря, посетить местные музеи, осмотреть национальный парк «Куршская коса», приобрести сувениры из янтаря и др.
Казалось бы, такую архитектуру можно увидеть и в Петербурге, ведь он тоже крайне прозападный город по архитектуре. Но в случае с Калининградом у него этой европейской культурой покрыта вся область, а не только столица.
Сахалинская область — единственный регион в нашей стране, полностью расположенный на островах, которых, помимо острова Сахалин, насчитывается более полусотни. Лучше всего ехать сюда в период с июня по сентябрь.
Одно из самых необжитых мест в нашей стране. Здесь можно увидеть по-настоящему первозданную природу. Вы сможете насладиться видами дикой природы в живописных бухтах острова, вживую увидеть символ Сахалина — маяк Анива, побывать на мысах Птичий и Великан, славящихся своей естественной красотой, а также совершить экскурсию на озеро Буссе, где вам предложат отведать гигантских устриц, морской гребешок и мяса трепанга, которого многие знают под названием «морской огурец».
На самом деле, несмотря на свою дикость, Сахалин идеально подходит для тех, кто хочет забыть о цивилизации на какое-то время. Нет, здесь есть населенные пункты, но смотреть в них нечего, а задерживаться просто нет смысла.
Нельзя сказать, что Кавказ — это прямо-таки необычное место для отдыха. Скорее, наоборот, некоторые даже предпочитают ездить на курорты, например, в Дагестан. Но у нас речь не о курортах. Поездка в отпуск на Кавказ — прекрасная возможность увидеть потрясающе красивые горы Домбая и водопады Архыза, а также побывать на самом большом озере Северного Кавказа — горном водоеме Кезеной Ам. А еще в числе кавказских достопримечательностей — знаменитый Эльбрус и захватывающий вид на него с горы Чегет и плато Бермамыт, Самурский лес, Софийские озера в окружении девственной природы, Даргавский некрополь и многое другое.
Посетить Кавказ, как турист, желающий что-то посмотреть — это одно из самых популярных решений у многих туристов. Поскольку походы в горы или леса ничуть не уступают в популярности тем же пляжам и морям.
Еще одно дикое место, знаменитое своей тайгой. Здесь климат не очень благоприятный даже лето, все примерно как на Сахалине, зато для тех, кто опять же, любит смотреть и наслаждаться природой, тут будет чем заняться.
Именно здесь можно увидеть редких краснокнижных животных и реликтовые растения — ведь не зря же символом края стал уссурийский тигр. Например, любителям дикой природы стоит увидеть уникальную тисовую рощу на острове Попова и побывать в сафари-парке.
Здесь никаких вопросов может и не возникать. Алтай для многих — место силы, ведь сюда ездят и в леса, и на нетронутые цивилизацией озера, и в горы, в общем, для тех, кто хочет курорт со всем, что курорты могут предложить — добро пожаловать.
На территории Алтайского края есть множество достопримечательностей, в числе которых — горы Церковка и Чертов палец, Денисова пещера, парк миниатюр «Каменный остров», Тавдинские пещеры, Семинский перевал и Каракольский природный парк «Уч-Энмек», а также многие другие красивейшие места, которые гостям Алтая прямо-таки необходимо посетить.