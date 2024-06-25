«Вышка» в 2024 году: в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение?

В этом вузе можно отучиться на направлениях «Публичная политика и социальные науки» за 170.4 тысячи рублей в год, «Сервис», «Гостиничное дело» и «Прикладная информатика» за 187.2 тысячи или «Реклама и связи с общественностью» за 191.1 тысячи.