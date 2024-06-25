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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Стало известно, в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение

«Вышка» в 2024 году: в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение?

25 июня 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение

С каждым годом выпускникам требуется все больше баллов, чтобы поступить на бюджет. Поэтому бывшие школьники все чаще ищут, где бы им отучиться подешевле.

Тюменский государственный университет

Самое дешевое обучение в этом вузе обойдется в 186 216 рублей в год. За эту стоимость можно поступить на «Туризм», «Социологию», «Историю», «Филологию», «Педагогическое образование», «Зарубежное регионоведение» или «Специальное (дефектологическое) образование).

Чуть дороже — 189 330 рублей в год, стоит обучение на направлениях «Журналистика» и «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере». Обучение на направлениях «Психология» и «Клиническая психология» будет стоить 191 574 рубля.

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Тюменский индустриальный университет

В этом вузе можно отучиться на направлениях «Публичная политика и социальные науки» за 170.4 тысячи рублей в год, «Сервис», «Гостиничное дело» и «Прикладная информатика» за 187.2 тысячи или «Реклама и связи с общественностью» за 191.1 тысячи.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Здесь дешевле всего учиться на направлениях «Агрономия», «Ветеринария», «Лесное дело», «Экология и природопользование», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Продукты питания из растительного сырья». Стоимость одинаковая — 209 250 рублей в год.

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Тюменский государственный медицинский университет

В этом вузе тоже есть несколько недорогих вариантов для обучения. Например, здесь можно учиться на направлениях «Фармация» и «Сестринское дело» за 220 тысяч рублей в год.

Тюменский государственный институт культуры

В этом вузе есть три недорогих направления — «Народная художественная культура», «Социально-культурная деятельность» и «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Обучение на них стоит 157 863 рубля в год.

Также есть чуть более дорогое направление — «Архитектура». На нем обучение будет стоить 179 672 рубля в год, выяснило издание «Вслух.ру».

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