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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

На обходе Тюмени в Верхнем Бору открыли движение транспорта

На обходе Тюмени в Верхнем Бору открыли движение транспорта

11 июля 2024, 09:33
Фото: телеграмм-канал Александра Моора
В Тюмени на обходе города открылось движение транспорта. Кадрами поделился губернатор региона Александр Моор.

Здесь чинили дорогу по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт ушло менее двух месяцев.

«Использовались современные российские технологии, например, полиуретан-металлические деформационные швы, которые делают проезд более комфортным. Специалисты двигались поэтапно, чтобы не создавать большие помехи для трафика. Теперь движение по развязке полностью свободно», — сообщил глава региона.
Фото: телеграмм-канал Александра Моора

Сейчас власти планируют отремонтировать путепровод в районе Казарово. Работы там уже начались. Завершить дорожное строительство планируется к концу сентября, сообщил губернатор.

Ранее «Наш город» писал, что на Московском тракте в Тюмени перекроют движение транспорта из-за ремонта сетей водоснабжения. Речь идет о подъезде к домам № 137, 141, к. 3.

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