На обходе Тюмени в Верхнем Бору открыли движение транспорта

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Здесь чинили дорогу по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт ушло менее двух месяцев.
«Использовались современные российские технологии, например, полиуретан-металлические деформационные швы, которые делают проезд более комфортным. Специалисты двигались поэтапно, чтобы не создавать большие помехи для трафика. Теперь движение по развязке полностью свободно», — сообщил глава региона.
Сейчас власти планируют отремонтировать путепровод в районе Казарово. Работы там уже начались. Завершить дорожное строительство планируется к концу сентября, сообщил губернатор.
Ранее «Наш город» писал, что на Московском тракте в Тюмени перекроют движение транспорта из-за ремонта сетей водоснабжения. Речь идет о подъезде к домам № 137, 141, к. 3.