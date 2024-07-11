В Тюмени сотрудник пытался продать данные абонентов МТС

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как стало известно из материалов уголовного дела, обвиняемый познакомился сна улице с неким мужчиной, который предложил по его просьбе переоформлять данные номеров абонентов на другие персональные данные клиентов. За это сотруднику сотовой компании полагалось вознаграждение в пять тысяч рублей.
«Алексей согласился, но существующая система безопасности АО „РТК“ не позволила ему это сделать, и всякий раз блокировала вход к данным. Та же участь постигла и другие попытки несанкционированного вторжения. Узнав о них, начальник службы безопасности этого акционерного общества сообщил коллегам из спецслужбы», — сообщает пресс-служба судов.
Сотрудника МТС приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителя Тюменской области осудили за незаконный сбыт боеприпасов. Мужчина нашел на улице несколько десятков патронов. Их он решил подарить своему другу.