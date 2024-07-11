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Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Тюмени сотрудник пытался продать данные абонентов МТС

В Тюмени сотрудник пытался продать данные абонентов МТС

11 июля 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор местному жителю, сотруднику РТК, который собирался продать данные о звонках клиентов МТС злоумышленникам. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов уголовного дела, обвиняемый познакомился сна улице с неким мужчиной, который предложил по его просьбе переоформлять данные номеров абонентов на другие персональные данные клиентов. За это сотруднику сотовой компании полагалось вознаграждение в пять тысяч рублей.

«Алексей согласился, но существующая система безопасности АО „РТК“ не позволила ему это сделать, и всякий раз блокировала вход к данным. Та же участь постигла и другие попытки несанкционированного вторжения. Узнав о них, начальник службы безопасности этого акционерного общества сообщил коллегам из спецслужбы», — сообщает пресс-служба судов.

Сотрудника МТС приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителя Тюменской области осудили за незаконный сбыт боеприпасов. Мужчина нашел на улице несколько десятков патронов. Их он решил подарить своему другу.

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