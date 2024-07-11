В Тюмени сотрудник пытался продать данные абонентов МТС

Как стало известно из материалов уголовного дела, обвиняемый познакомился сна улице с неким мужчиной, который предложил по его просьбе переоформлять данные номеров абонентов на другие персональные данные клиентов. За это сотруднику сотовой компании полагалось вознаграждение в пять тысяч рублей.