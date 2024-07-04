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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области.

Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области

4 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области.
В Тюменской области функционирует 5 крупных вузов, у каждого из которых есть свои условия поступления. «Наш город» собрал всю актуальную информацию о стоимости образования, наличии мест для бюджетников и стоимости обучения.

Тюменский государственный университет

Фото: ТюмГУ.

В ТюмГу студентов обучают по десяткам направлений в разных областях науки — от социологов до прокуроров. В 2024 году в университете выделено 1451 место для бюджетников. Больше всего мест по направлениям, связанным с математическим обеспечением и IT. Также достаточно мест для будущих биологов.

Поступление в вуз ТюмГУ «на бюджет» требует суммы баллов от 155. Бесплатно поступить на направление «Физика» могут абитуриенты, набравшие от 155 баллов, и мест на направлении — 50. Но по направлению «Юриспруденция» готовы на бюджетной основе обучать лишь с суммой баллов от 261, зато мест больше — 62. Баллы для поступления в вузы для каждого направления определяются спросом.

Стоимость образования по направлениям составляет от 186 до 500 тысяч рублей за год — 2 семестра. Самое дешевое образование на направления «Туризм», «Социология», «История», «Филология», «Педагогическое образование» и др.

Дороже всего учатся студенты Школы перспективных исследований по профилю «Современные социальные науки», им приходится платить по полмиллиона ежегодно.

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Тюменский индустриальный университет

Фото: ТИУ

Этот институт тоже изобилует направлениями, однако больше ориентирован на направления негуманитарного характера. Здесь в 2024 году для поступающих выделено 2 783 бюджетных мест. Больше всего мест на поступление в вуз для направлений «Нефтегазовое дело» и «Строительство».

Для обучения у абитуриента может быть от 126 баллов. С таким багажом можно поступить на направление «Наноматериалы». Однако в этом ВУЗе есть направления для которых бюджетные места не предусмотрены вовсе — это, например, «Диджитал маркетинг» или «Графический дизайн». Баллы для поступления в вузы меняются ежегодно, однако зачастую средний показатель растет.

Стоимость обучения стартует от 170 тысяч рублей, самое дорого направление стоит 386 тысяч рублей. К числе наиболее дешевых вариантов обучения относятся направления «Сервис», «Гостиничное дело» и «Прикладная информатика». Документы для поступления в в вуз подаются с учетом определенного графика.

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Тюменский государственный медицинский университет

Фото: ТГМУ

Для будущих работников сферы здравоохранения в этом году предусмотрено 611 бюджетных мест. Больше всего их на направлении «Лечебное дело», меньше всего на «Стоматологии», где готовы учить лишь 11 бюджетников. Поступление в вуз в этом случае требует готовности к более длительному обучению.

Минимальная сумма баллов для поступления — 164. Этого будет достаточно, чтобы подать документы на направление «Сестринское дело».

Стоимость обучения составляет от 220 до 295 тысяч рублей за один учебный год. Дешевле всего обучаться по направлениям, связанным с фармацией и сестринским делом. Документы для поступления в вуз необходимо предоставить в указанный университетом период.

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Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Поступление в вузы 2024 не обходится и без так называемой тюменской «сельхозки». В этом университете 17 профильных направлений обучения, на нах рассчитано 463 бюджетных места. Принять наибольшее число бюджетников готовы на направлениях для будущих садоводов, агрономов и агроинженеров.

Чтобы поступить, нужно набрать от 118 баллов в сумме. С таким результатом на платной основе готовы принять абитуриента по большинству направлений.

Цены на образование для бакалавров, которые будут обучаться очно фиксированная — 20 250 рублей в год. По этой цене в ГАУ Северного Зауралья университете можно выбрать одно из 17 направлений. Какие поступления в вузы требуются документы вы можете узнать в выбранном университете.

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Тюменский государственный институт культуры

Фото: ТГИК

В этом университете всего 150 бюджетных мест, которые по направлениям распределены более равномерно, если не считать 25 мест по направлению «Менеджмент социально-культурной деятельности». А если вы поете, танцуете или рисуете, то рассчитывать стоит на 2-10 мест, не более.

Однако в ТГИКе есть достаточно недорогие направления обучения, цена варьируется от 67 до 307 тысяч рублей в год. За минимальную стоимость можно попасть на направление «Педагогика народно-сценического танца» или «Руководителя любительским театром». Дороже всего поступление в вуз 2024 будет бучение для студентов направлений «Музыкальная педагогика» и «Художник-живописец».

Сумма баллов, требуемая для поступления стартует от 160, однако важно учитывать, что для многих направлений необходимо будет пройти еще и творческое испытание. Так на «Музыкальную педагогику» для поступления на бюджет необходимо около 405 баллов. Это сумма балов ЕГЭ и тестирования внутри ВУЗа.

Поступить в вуз сколько вузов и какие баллы требуются — это вопросы которые возникают ежегодно. Информацию стоит уточнять в выбранном вами учебном заведении.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Высшее образование#Вузы#Тюменские вузы
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