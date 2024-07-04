Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области.

Для обучения у абитуриента может быть от 126 баллов. С таким багажом можно поступить на направление «Наноматериалы». Однако в этом ВУЗе есть направления для которых бюджетные места не предусмотрены вовсе — это, например, «Диджитал маркетинг» или «Графический дизайн». Баллы для поступления в вузы меняются ежегодно, однако зачастую средний показатель растет.