Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области.

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:37
В ТюмГу студентов обучают по десяткам направлений в разных областях науки — от социологов до прокуроров. В 2024 году в университете выделено 1451 место для бюджетников. Больше всего мест по направлениям, связанным с математическим обеспечением и IT. Также достаточно мест для будущих биологов.
Поступление в вуз ТюмГУ «на бюджет» требует суммы баллов от 155. Бесплатно поступить на направление «Физика» могут абитуриенты, набравшие от 155 баллов, и мест на направлении — 50. Но по направлению «Юриспруденция» готовы на бюджетной основе обучать лишь с суммой баллов от 261, зато мест больше — 62. Баллы для поступления в вузы для каждого направления определяются спросом.
Стоимость образования по направлениям составляет от 186 до 500 тысяч рублей за год — 2 семестра. Самое дешевое образование на направления «Туризм», «Социология», «История», «Филология», «Педагогическое образование» и др.
Дороже всего учатся студенты Школы перспективных исследований по профилю «Современные социальные науки», им приходится платить по полмиллиона ежегодно.
Этот институт тоже изобилует направлениями, однако больше ориентирован на направления негуманитарного характера. Здесь в 2024 году для поступающих выделено 2 783 бюджетных мест. Больше всего мест на поступление в вуз для направлений «Нефтегазовое дело» и «Строительство».
Для обучения у абитуриента может быть от 126 баллов. С таким багажом можно поступить на направление «Наноматериалы». Однако в этом ВУЗе есть направления для которых бюджетные места не предусмотрены вовсе — это, например, «Диджитал маркетинг» или «Графический дизайн». Баллы для поступления в вузы меняются ежегодно, однако зачастую средний показатель растет.
Стоимость обучения стартует от 170 тысяч рублей, самое дорого направление стоит 386 тысяч рублей. К числе наиболее дешевых вариантов обучения относятся направления «Сервис», «Гостиничное дело» и «Прикладная информатика». Документы для поступления в в вуз подаются с учетом определенного графика.
Для будущих работников сферы здравоохранения в этом году предусмотрено 611 бюджетных мест. Больше всего их на направлении «Лечебное дело», меньше всего на «Стоматологии», где готовы учить лишь 11 бюджетников. Поступление в вуз в этом случае требует готовности к более длительному обучению.
Минимальная сумма баллов для поступления — 164. Этого будет достаточно, чтобы подать документы на направление «Сестринское дело».
Стоимость обучения составляет от 220 до 295 тысяч рублей за один учебный год. Дешевле всего обучаться по направлениям, связанным с фармацией и сестринским делом. Документы для поступления в вуз необходимо предоставить в указанный университетом период.
Поступление в вузы 2024 не обходится и без так называемой тюменской «сельхозки». В этом университете 17 профильных направлений обучения, на нах рассчитано 463 бюджетных места. Принять наибольшее число бюджетников готовы на направлениях для будущих садоводов, агрономов и агроинженеров.
Чтобы поступить, нужно набрать от 118 баллов в сумме. С таким результатом на платной основе готовы принять абитуриента по большинству направлений.
Цены на образование для бакалавров, которые будут обучаться очно фиксированная — 20 250 рублей в год. По этой цене в ГАУ Северного Зауралья университете можно выбрать одно из 17 направлений. Какие поступления в вузы требуются документы вы можете узнать в выбранном университете.
В этом университете всего 150 бюджетных мест, которые по направлениям распределены более равномерно, если не считать 25 мест по направлению «Менеджмент социально-культурной деятельности». А если вы поете, танцуете или рисуете, то рассчитывать стоит на 2-10 мест, не более.
Однако в ТГИКе есть достаточно недорогие направления обучения, цена варьируется от 67 до 307 тысяч рублей в год. За минимальную стоимость можно попасть на направление «Педагогика народно-сценического танца» или «Руководителя любительским театром». Дороже всего поступление в вуз 2024 будет бучение для студентов направлений «Музыкальная педагогика» и «Художник-живописец».
Сумма баллов, требуемая для поступления стартует от 160, однако важно учитывать, что для многих направлений необходимо будет пройти еще и творческое испытание. Так на «Музыкальную педагогику» для поступления на бюджет необходимо около 405 баллов. Это сумма балов ЕГЭ и тестирования внутри ВУЗа.
Поступить в вуз сколько вузов и какие баллы требуются — это вопросы которые возникают ежегодно. Информацию стоит уточнять в выбранном вами учебном заведении.