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Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников.

Неспособное поколение. Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников

29 июля 2024, 06:10
Фото: 1MI
Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников.

Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников

Многие работодатели сейчас жалуются на некомпетентность и даже необразованность молодых сотрудников. Команды компаний делят на представителей «старой школы» и «молодежь», где первая группа считается на пару голов выше второй. Почему возникли такие проблемы с новым рабочим поколением?

Проблема поколения

Тюменские компании вынуждены нанимать молодых сотрудников на фоне кадрового голода и необходимости омоложения коллектива. Все чаще руководители организаций жалуются на качество выполнения работы новыми молодыми сотрудниками, нелестно высказываясь о целом поколении, об этом рассказала менеджер по найму персонала Кристина Коркина.

«Претензии разного характера встречаются. Главные из них — нежелание работать, отсутствие нужных компетенций и почему-то наглость. Руководители говорят о том, что новые сотрудники отказываются от возложенных обязанностей, не могут качественно и в срок выполнить задачу и при этом требуют улучшения условий труда, угрожая увольнением», — говорит специалист.

Однако Коркина обозначает, что позицию глав компаний и их отделов нельзя считать достаточно объективной. Многие работодатели ожидают от новых сотрудников включение в процессы с первого трудового дня и результат, не уступающий показателям более опытных коллег.

«Хотя адаптация в компании может занимать до полугода. Особенно, если мы берем человека, который только-только получил диплом. Проблема здесь не в поколении, а скорее в образовании и его ориентированности на теорию и разноплановость», — отмечает специалист по найму.

Во многих образовательных учреждениях сейчас преподают по материалам старых образцов. Студенты, которые будут устраиваться в компании, работающие в 2020-х, разбирают кейсы 1980-х, а потому они часто оказываются не готовы к нынешним реалиям.

Более того, сейчас все реже студенты проходят практику в действующих компаниях, а профильных предметов в образовательных программах становится все меньше. Так кругозор студента расширяется, а глубина погружения в специальность снижается.

В отсутствии необходимых компетенций у новых сотрудников специалисты винят качество образования.В отсутствии необходимых компетенций у новых сотрудников специалисты винят качество образования.
В отсутствии необходимых компетенций у новых сотрудников специалисты винят качество образования.
Фото: 1MI
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«Старая школа» против молодежи

Однако есть у нового поколения сотрудников свойства, отличающие их от более опытных коллег. Как рассказала Коркина, сейчас сотрудников делят на специалистов «старой школы» и «молодежь». Первая категория у работодателя считается более компетентной, надежной и верной компании.

Однако HR-специалист крупной тюменской корпорации Инна Баканова считает, что такие отзывы руководства требуют особого перевода и на самом деле группу «старичков» считают удобной, ведь с «молодежью» придется повозиться.

«Разумеется опытный работник привычнее, он уже погружен во внутренние процессы компании, а с новеньким нужно еще заниматься. Но проблема скорее в том, что с большей вероятностью представитель „старой школы“ согласиться, например, работать в выходные или поздно вечером даже без доплаты, тогда как „молодежь“ на такое предложения ответит резким отказом. Дело в изменении восприятия личных ресурсов и самоценности. „Старички“ удобнее, хотя будущее компании за молодыми сотрудниками», — объяснила HR.

Баканова также говорит о том, что у многих молодых сотрудников есть четкие установки, касающиеся сроков повышения, роста заработной платы и отношений в коллективе. Они оценивают перспективность работы в компании и то, что они смогут получить в результате такого сотрудничества с фирмой. Представители «старой школы» чаще воспринимают работу не как взаимодействие двух равных единиц (компании и сотрудника), они видят в лице нанимателя лицо более значимое и влиятельное, а потому готовы идти на серьезные уступки.

Специалисты рынка труда говорят о том, что новое «рабочее поколение» не так привязано к конкретному нанимателю. «Молодежь» все чаще имеет более одного места работы и на фоне этого легче расстается с компанией, условия работы в которой не устраивают.

Новое рабочее поколении более требовательно относится к работодателю.Новое рабочее поколении более требовательно относится к работодателю.
Новое рабочее поколении более требовательно относится к работодателю.
Фото: 1MI
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Упор на внутреннее образование

Однако новому поколению все же придется сменять на рабочих местах представителей «старой школы». Можно ли их удержать в компании и как поднять их навыки до уровня уходящих опытных специалистов.

«Для реализации этих задач многие компании сейчас и внедряют внутреннее обучение и адаптацию. Чтобы удержать сотрудника нужно давать ему не только финансы, но и качественный опыт и новые навыки. Молодежь очень быстро и эффективно обучается, а потому за полгода можно натаскать новичка так, что он не будет уступать в качестве опытным коллегам», — уверенна Коркина.

Эксперты рынка труда уверены, что развитие корпоративной культуры и терпимость к новым сотрудникам дадут свои плоды и усилят штат. Для этого компаниям важно не только требовать от сотрудников 100% отработки своей зарплаты, но и обеспечивать для новичков грамотную адаптацию к реалиям компании и постоянное обучение для усиления и расширения компетенций.

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