Неспособное поколение. Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников

Баканова также говорит о том, что у многих молодых сотрудников есть четкие установки, касающиеся сроков повышения, роста заработной платы и отношений в коллективе. Они оценивают перспективность работы в компании и то, что они смогут получить в результате такого сотрудничества с фирмой. Представители «старой школы» чаще воспринимают работу не как взаимодействие двух равных единиц (компании и сотрудника), они видят в лице нанимателя лицо более значимое и влиятельное, а потому готовы идти на серьезные уступки.