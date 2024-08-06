Еще одна фобия. В Тюмени открывшаяся автобусная дверь сломала палец ребенку

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
«Мы с дочкой сели в автобус. Муж с коляской ждал пока откроют задние двери, чтобы войти. Открылись они не сразу — потребовалось несколько попыток. В итоге распахнулись они резко –в этот момент дочь держалась за поручень. В итоге резко открывшимися дверями ей отдавило пальцы», — сообщила Зарина.
Женщина отметила, что водитель автобуса вызвал скорую помощь. В больнице у ребенка диагностировали открытый перелом средней фаланги IV пальца правой руки.
«Ребенок теперь с опасением смотрит на автобусы», — посетовала тюменка.
В свою очередь водитель данного автобуса прокомментировал произошедшую ситуацию. По его словам, во время высадки/посадки и нахождения в автобусе ребёнок должен быть на руках у родителей. Это указано в правилах перевозки детей. Также добавил, что был проведен следственный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что двери автобуса находятся в исправном состоянии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени временный остановочный комплекс опрокинуло порывом ветра. В результате ЧП серьезные травмы получила пожилая женщина. В настоящее время она находится в реанимации.