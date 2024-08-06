nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Тюмени автобусная дверь сломала палец ребенку

Еще одна фобия. В Тюмени открывшаяся автобусная дверь сломала палец ребенку

6 августа 2024, 08:32
Фото: 1MI

В Тюмени автобусная дверь сломала палец ребенку

Инцидент произошел 30 июля на автовокзале. По словам мамы девочки Зарины Насибуллиной, вместе с дочерью, супругом и маленьким ребенком в тот день они уезжали из Тюмени в поселок Винзили на пригородном автобусе.
Сюжет
Дети
«Мы с дочкой сели в автобус. Муж с коляской ждал пока откроют задние двери, чтобы войти. Открылись они не сразу — потребовалось несколько попыток. В итоге распахнулись они резко –в этот момент дочь держалась за поручень. В итоге резко открывшимися дверями ей отдавило пальцы», — сообщила Зарина.

Женщина отметила, что водитель автобуса вызвал скорую помощь. В больнице у ребенка диагностировали открытый перелом средней фаланги IV пальца правой руки.

«Ребенок теперь с опасением смотрит на автобусы», — посетовала тюменка.
Фото: ЧС Тюмень

В свою очередь водитель данного автобуса прокомментировал произошедшую ситуацию. По его словам, во время высадки/посадки и нахождения в автобусе ребёнок должен быть на руках у родителей. Это указано в правилах перевозки детей. Также добавил, что был проведен следственный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что двери автобуса находятся в исправном состоянии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени временный остановочный комплекс опрокинуло порывом ветра. В результате ЧП серьезные травмы получила пожилая женщина. В настоящее время она находится в реанимации.

Читайте также:
Стоимость проезда в тюменских автобусах подорожает с 2025 годаОпять подорожало! Сколько стоит собрать ребенка в школы в Тюмени в 2023 году?Последствия шторма: временная остановка переломала ребра пожилой тюменке
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Транспорт#Дети#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Травмы#Новости тюмени
Подпишитесь
Проповедники войны. Как и кто вербует тюменцев в другие страны?
Сегодня, 09:49
Обесчеловечивание труда. Почему на тюменских предприятиях гибнут рабочие?
Сегодня, 07:07
Это крах? Что делать тюменцам, не поступившим в вуз в 2024 году?
Сегодня, 10:21
Квартира в центре или хорошая машина? Почему авто в Тюмени стали дороже жилья?
Сегодня, 09:52
Опять подорожало! Сколько стоит собрать ребенка в школы в Тюмени в 2024 году?
Сегодня, 08:13
Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
Вчера, 05:52