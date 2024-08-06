Еще одна фобия. В Тюмени открывшаяся автобусная дверь сломала палец ребенку

В свою очередь водитель данного автобуса прокомментировал произошедшую ситуацию. По его словам, во время высадки/посадки и нахождения в автобусе ребёнок должен быть на руках у родителей. Это указано в правилах перевозки детей. Также добавил, что был проведен следственный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что двери автобуса находятся в исправном состоянии.