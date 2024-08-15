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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Внимание, водители. На тюменской трассе снизится видимость из-за густого тумана

Внимание, водители. На тюменской трассе снизится видимость из-за густого тумана

15 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
Плотный и густой туман окутает тюменские дороги. Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые наступят 16 августа.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», сильный туман ожидается на трассе Р-402 Тюмень — Ишим — Омск в ночные и утренние часы завтра, 16 августа. Из-за тумана снизится видимость дороги и окружения. Это чревато несчастными случаями.

Водителей, которые будут передвигаться по трассе Р-402 Тюмень — Омск в ночные и утренние часы, просят быть особо внимательными. Отмечается, что ухудшение видимости в районе этой тюменской трассы может достигать 200-500 метров.

Вообще, в ночь на 16 августа температура воздуха составит +10 градусов. Ближе к середине дня, потеплеет до 19 градусов. Вечером ожидается похолодание до +13 градусов.

Погода не радует. На главном празднике Тюменской области ожидается ливень
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Ранее «Наш город» писал о том, что на главном празднике Тюменской области ожидается ливень. Сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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