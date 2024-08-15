В Тюмени наградили мастеров граффити, разукрасивших город

Ранее «Наш город» писал, кто стал хедлайнером грядущего Дня Тюменской области. Им станет певица Валерия, которая выступит перед тюменцами бесплатно с концертом. Выступление артистки на празднике обошлось организаторам в 5,7 млн рублей.