В Тюмени наградили мастеров граффити, разукрасивших город

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Первое место заняло граффити под названием «Городская застройка». На нем Тюмень изображена в виде девушки, которая строит город для своих жителей.
Над граффити трудились две девушки. Для его создания потребовалось около 15-20 баллонов краски и два дня работы.
Как отмечают авторы, концепцию строительства выбрали потому, что это направление активно развивается в Тюмени.
Второе место заняла работа «Кедровый соболь. Маскот нашего региона», созданная автором и инициатором фестиваля Дмитрием Корлыхановым. По словам автора, на создание изображения ушло около 10 часов.
На третьем месте — работа «Серая неясыть», созданная в уникальном графическом стиле. Для ее создания потребовалось около 12 баллончиков краски. Процесс создания занял примерно пять часов.
В качестве приза победители получили сертификаты на приобретение краски разного номинала, передает Вслух.ру.
Ранее «Наш город» писал, кто стал хедлайнером грядущего Дня Тюменской области. Им станет певица Валерия, которая выступит перед тюменцами бесплатно с концертом. Выступление артистки на празднике обошлось организаторам в 5,7 млн рублей.